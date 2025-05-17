«К сожалению, не выжили»: Сценарист «Убойной силы» шокировал заявлением о своём хобби

Писатель Андрей Кивинов, по сценариям которого сняты легендарные сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», как оказалось, в обычной жизни увлекается вполне сентиментальными вещами. Кто бы мог подумать, что автор криминальных романов любит выращивать цветы, но он сам рассказал о дачном хобби.

«Я в основном выращиваю цветы на даче, причём каждый год пытаюсь посадить что-то новое, иногда безуспешно. Прижились гортензии, на горке пытался развести гиацинты, но они, к сожалению, у меня не выжили», — признался собеседник NEWS.ru.

Также у сценариста на даче можно встретить однолетние петуньи, тюльпаны многолетние, рододендроны и голубику. А вот на огород у них с супругой времени не хватает, поэтому огурцов с помидорами нет, зато растёт картошка, подчеркнул драматург.