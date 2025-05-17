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17 мая, 07:30

«К сожалению, не выжили»: Сценарист «Убойной силы» шокировал заявлением о своём хобби

Сценарист Кивинов признался, что увлекается выращиванием цветов на даче

Андрей Кивинов. Обложка © РИА «Новости» / Алексей Филиппов

Андрей Кивинов. Обложка © РИА «Новости» / Алексей Филиппов

Писатель Андрей Кивинов, по сценариям которого сняты легендарные сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», как оказалось, в обычной жизни увлекается вполне сентиментальными вещами. Кто бы мог подумать, что автор криминальных романов любит выращивать цветы, но он сам рассказал о дачном хобби.

«Я в основном выращиваю цветы на даче, причём каждый год пытаюсь посадить что-то новое, иногда безуспешно. Прижились гортензии, на горке пытался развести гиацинты, но они, к сожалению, у меня не выжили», — признался собеседник NEWS.ru.

Также у сценариста на даче можно встретить однолетние петуньи, тюльпаны многолетние, рододендроны и голубику. А вот на огород у них с супругой времени не хватает, поэтому огурцов с помидорами нет, зато растёт картошка, подчеркнул драматург.

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Кстати, Киванову на заметку! Ранее дачникам рассказали, что можно высаживать даже в заморозки. Также им объяснили, что нужно сделать в огороде в мае. К примеру, уже пора обратить внимание на теплицу, рассаду и инвентарь.

Борис Эльфанд
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