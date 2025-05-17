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17 мая, 00:55

Анжелика Агурбаш прервала десятилетнюю тишину и раскрыла дату свадьбы

Анжелика Агурбаш объявила, что выходит замуж в четвёртый раз и переезжает

Анжелика Агурбаш Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Анжелика Агурбаш Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш поделилась радостной новостью: этим летом она выходит замуж. С будущим супругом они переезжают жить в другой город России.

«Сейчас не могу сказать подробности, потому что счастье любит тишину. Платье уже готово, но, честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», — заявила Агурбаш в пресс-центре НСН.

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Самым известным браком певицы был союз с бизнесменом Николаем Агурбашем, но это не единственный штамп в её паспорте. Последним громким романом Анжелики были отношения с казахстанским бизнесменом Анатолием Побияхо, которые длились три года и завершились неожиданным разрывом помолвки. После этого Агурбаш предпочитала не афишировать личную жизнь. Спустя десять лет певица вновь обрела счастье и готова связать себя узами брака уже в ближайшие месяцы.

Ранее Life.ru рассказал, что известный певец и актёр Алексей Воробьёв, которого считали самым завидным холостяком российского шоу-бизнеса, и оперная дива Аида Гарифуллина узаконили свои отношения. Влюблённых часто замечали вместе в Москве, на Патриарших прудах, а также в Вене, где работает Гарифуллина. Пара зарегистрировала свой брак в апреле в Грибоедовском ЗАГСе.

Анастасия Никонорова
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