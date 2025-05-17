Анжелика Агурбаш прервала десятилетнюю тишину и раскрыла дату свадьбы

Заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш поделилась радостной новостью: этим летом она выходит замуж. С будущим супругом они переезжают жить в другой город России.

«Сейчас не могу сказать подробности, потому что счастье любит тишину. Платье уже готово, но, честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», — заявила Агурбаш в пресс-центре НСН.

Самым известным браком певицы был союз с бизнесменом Николаем Агурбашем, но это не единственный штамп в её паспорте. Последним громким романом Анжелики были отношения с казахстанским бизнесменом Анатолием Побияхо, которые длились три года и завершились неожиданным разрывом помолвки. После этого Агурбаш предпочитала не афишировать личную жизнь. Спустя десять лет певица вновь обрела счастье и готова связать себя узами брака уже в ближайшие месяцы.