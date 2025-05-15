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15 мая, 15:28

Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице

Super: Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mr.alexsparrow

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mr.alexsparrow

Популярный актёр Алексей Воробьёв и оперная дива Аида Гарифуллина связали себя узами брака. Эксклюзивные источники Super сообщают, что 37-летний артист и 37-летняя звезда мировой оперной сцены тайно расписались в Москве.

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

Аида Гарифуллина — талантливая певица из уважаемой семьи: её мать – дирижёр Ляйля Гарифуллина, отец – бизнесмен Эмиль Гарифуллин. После обучения в Нюрнбергской высшей школе музыки, она покорила ведущие оперные площадки мира, выступала на «Арена ди Верона» с Пласидо Доминго, дебютировала в Мариинском театре и пела дуэтом с Андреа Бочелли. В 2020 году Аида была удостоена звания заслуженной артистки России.

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

Аида Гарифуллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarrifullina

Роман между Алексеем и Аидой вспыхнул этой зимой. Вероятно, их чувства зародились во время совместной работы в третьем сезоне шоу «Фантастика». Влюблённых часто видели вместе в Москве, в частности на Патриарших прудах, а также в Вене, где Гарифуллина работает. По информации Super, пара зарегистрировала брак в апреле в Грибоедовском ЗАГСе.

До этого Аида не была замужем, но ей приписывали роман с теннисистом Маратом Сафиным.

В Госдуме призвали Алексея Воробьёва вернуться в свежую Москву из горящей Калифорнии
В Госдуме призвали Алексея Воробьёва вернуться в свежую Москву из горящей Калифорнии

Ранее Воробьёв высказывался, что ему нужна спутница творческой профессии. Артисту часто приходится целовать девушек в кадре, но это лишь работа, поэтому только актриса сможет его понять. Предыдущая избранница артиста была модель Кира Майер, девушка попыталась уйти в творческую стезю, попробовав себя в качестве продюсера, но её работа не увенчалась успехом.

Анастасия Никонорова
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