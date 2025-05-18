Тест: Музейные кражи в фильмах СССР — слабо угадать все 5 хитрых сюжетов всего по 1 кадру?

В СССР фильмы про хищение картин снимали без всяких высоких технологий, только авантюризм и смекалка! Представьте: вор не взламывает цифровые системы, а перехитряет бдительных бабулек-смотрительниц, подделывает документы или прячется в музейных подвалах после закрытия. Герои таких картин — не банальные глупые грабители, а яркие персонажи с интересной судьбой. Сцены среди настоящих музейных залов, картины крупным планом и погони по лестницам среди антиквариата всегда вызывали массу эмоций у зрителей — от досады до искреннего смеха. Попробуйте угадать, из каких фильмов эти дерзкие, а порой и совершенно нелепые аферы!

Совсем недавно, 15 мая, была памятная дата — 134 года со дня рождения одного из самых загадочных и гениальных русских писателей XX века Михаила Афанасьевича Булгакова. По такому поводу предлагаем вам угадать, из каких 7 фильмов по Булгакову эти кадры. Наверняка вы хотя бы раз видели, как шпионы в кино общаются с помощью зашифрованных сообщений. Сегодня вам выпала возможность оказаться на их месте и попробовать с помощью азбуки Морзе расшифровать все 6 закодированных слов.