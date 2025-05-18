Испытания и ограничения: Рунический гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Овен. Фото © Life.ru

Вы на пороге мощной внутренней трансформации: Дагаз приносит озарение, обновление и переход на новый уровень. Однако перевёрнутый Отал говорит, что пора пересмотреть старые установки, особенно родовые, — тем ли вы занимаетесь? Альгиз завершает триаду благословением: вы под защитой. Интуиция сильна, не пренебрегайте ею — она ведёт к правильным решениям.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Телец. Фото © Life.ru

Лагуз ведёт через поток чувств и подсознания — отличное время для самопознания, йоги, медитации и ухода за телом. Эваз даёт движение вперёд, особенно в делах, связанных с путешествиями и партнёрством. Однако перевёрнутое Феху может указать на временную нестабильность финансов или ресурса. Совет: не распыляйтесь, не тратьте что-то импульсивно — лучше сохранить, чем потерять.

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Близнецы. Фото © Life.ru

Турисаз даёт силу для прорыва, но требует осознанности. Сейчас можно решить то, что давно мешало. Перто раскрывает тайны: ждите инсайтов, неожиданных открытий, возможны даже пророческие сны. Перевёрнутая Беркана может говорить о временной усталости, особенно эмоциональной. Позаботьтесь о себе — восстановление приходит через нежность к себе и телу.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Рак. Фото © Life.ru

Чувство отчуждённости, за которое отвечает перевёрнутый Манназ, может всплыть, но это шанс пересмотреть свои связи. Соуло возвращает внутренний свет — вы сияете, когда уверены в себе.

Хагалаз завершает неделю — не бойтесь перемен. Они могут быть резкими, но ведут к освобождению. Разрушение старого откроет путь к новому. Главное — не держитесь за прошлое. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Лев. Фото © Life.ru

Альгиз защищает и усиливает вашу чувствительность. Это неделя, когда интуиция станет щитом. Перевёрнутая Лагуз может вызвать эмоциональные колебания — не паникуйте, а позвольте себе отдохнуть от чужих эмоций. Кено — огонь вдохновения. Оно вернётся через творчество, свет, искусство или новые знания. Ищите то, что зажигает вас изнутри.

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Дева. Фото © Life.ru

Неделя может начаться с внутреннего конфликта из-за руны Эйваз в раскладе, со столкновения разных взглядов или ценностей. Перевёрнутый Райдо говорит: не торопитесь, путь требует переосмысления. Зато Отал указывает: всё, что вы ищете, уже внутри вас или рядом — в доме, семье, традициях. Это время возвращения к себе через корни. Сила рода — ваш ресурс.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Весы. Фото © Life.ru

Турисаз заряжает решимостью: пора действовать, даже если немного страшно. Наутиз напоминает: есть необходимость, которую нельзя игнорировать. Возможно, это ограничение, но оно учит терпению. Беркана приносит мягкость — к себе, к миру. Через заботу рождается сила. Отличная неделя для женских практик, восстановления, творчества.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Скорпион. Фото © Life.ru

Эмоциональная усталость возможна в начале недели — перевёрнутая Беркана призывает к паузе. Не пытайтесь быть всем для всех. Эваз приносит движение и поддержку — возможно, через верного союзника или изменения в отношениях. Вунье завершает картину маленькой радостью: даже среди суеты найдите минуту для себя. В этом — волшебство.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Стрелец. Фото © Life.ru

Феерия! Кено приносит огонь идеи, Соуло усиливает личную силу и успех, а Феху — результат. Это неделя, когда вы сияете и получаете плоды своих усилий. Отличное время для старта проектов, продвижения в карьере, инвестиций. Но помните: свет ваш — не для того, чтобы сжигать других, а чтобы освещать путь. Делитесь, но не забывайте про баланс.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Козерог. Фото © Life.ru

Тройное «перевёрнутое» — не повод для паники, а сигнал для паузы. Перевёрнутый Тейваз показывает усталость воли — возможно, вы слишком давите на себя. Перевёрнутый Эваз — замирание процесса, а перевёрнутое Перто — закрытые возможности.

Не время для резких движений. Займитесь собой, пересмотрите цели, восстановите энергию. Через остановку приходит прозрение. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Водолей. Фото © Life.ru

Испытания, ограничения, руна Наутиз в раскладе — всё это окажется тяжёлыми, но важными уроками. Альгиз даёт сильную защиту: вы не одни, силы на вашей стороне. Хагалаз завершает цикл — перемены неизбежны, но они чистят пространство. Позвольте старому уйти. Ваша задача — сохранять внутренний стержень и действовать по совести.

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Рыбы. Фото © Life.ru

Неуверенность в своих действиях, за это в раскладе отвечает перевёрнутый Тейваз, — временное состояние. Всё, что нужно, уже внутри. Игорь Вечерский Рунолог