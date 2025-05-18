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18 мая, 06:00

Испытания и ограничения: Рунический гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая для всех знаков зодиака

Новая неделя мая изменит жизнь многих знаков зодиака. Одним улыбнётся удача, а другим выпадут испытания и неприятности. Специально для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил подробный гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая 2025 года.

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Овен. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Овен. Фото © Life.ru

Вы на пороге мощной внутренней трансформации: Дагаз приносит озарение, обновление и переход на новый уровень. Однако перевёрнутый Отал говорит, что пора пересмотреть старые установки, особенно родовые, — тем ли вы занимаетесь? Альгиз завершает триаду благословением: вы под защитой. Интуиция сильна, не пренебрегайте ею — она ведёт к правильным решениям.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Телец. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Телец. Фото © Life.ru

Лагуз ведёт через поток чувств и подсознания — отличное время для самопознания, йоги, медитации и ухода за телом. Эваз даёт движение вперёд, особенно в делах, связанных с путешествиями и партнёрством. Однако перевёрнутое Феху может указать на временную нестабильность финансов или ресурса. Совет: не распыляйтесь, не тратьте что-то импульсивно — лучше сохранить, чем потерять.

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Близнецы. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Близнецы. Фото © Life.ru

Турисаз даёт силу для прорыва, но требует осознанности. Сейчас можно решить то, что давно мешало. Перто раскрывает тайны: ждите инсайтов, неожиданных открытий, возможны даже пророческие сны. Перевёрнутая Беркана может говорить о временной усталости, особенно эмоциональной. Позаботьтесь о себе — восстановление приходит через нежность к себе и телу.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Рак. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Рак. Фото © Life.ru

Чувство отчуждённости, за которое отвечает перевёрнутый Манназ, может всплыть, но это шанс пересмотреть свои связи. Соуло возвращает внутренний свет — вы сияете, когда уверены в себе.

Хагалаз завершает неделю — не бойтесь перемен. Они могут быть резкими, но ведут к освобождению. Разрушение старого откроет путь к новому. Главное — не держитесь за прошлое.

Игорь Вечерский

Рунолог

Хагалаз завершает неделю — не бойтесь перемен. Они могут быть резкими, но ведут к освобождению. Разрушение старого откроет путь к новому. Главное — не держитесь за прошлое.
Хагалаз завершает неделю — не бойтесь перемен. Они могут быть резкими, но ведут к освобождению. Разрушение старого откроет путь к новому. Главное — не держитесь за прошлое.

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Лев. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Лев. Фото © Life.ru

Альгиз защищает и усиливает вашу чувствительность. Это неделя, когда интуиция станет щитом. Перевёрнутая Лагуз может вызвать эмоциональные колебания — не паникуйте, а позвольте себе отдохнуть от чужих эмоций. Кено — огонь вдохновения. Оно вернётся через творчество, свет, искусство или новые знания. Ищите то, что зажигает вас изнутри.

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Дева. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Дева. Фото © Life.ru

Неделя может начаться с внутреннего конфликта из-за руны Эйваз в раскладе, со столкновения разных взглядов или ценностей. Перевёрнутый Райдо говорит: не торопитесь, путь требует переосмысления. Зато Отал указывает: всё, что вы ищете, уже внутри вас или рядом — в доме, семье, традициях. Это время возвращения к себе через корни. Сила рода — ваш ресурс.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Весы. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Весы. Фото © Life.ru

Турисаз заряжает решимостью: пора действовать, даже если немного страшно. Наутиз напоминает: есть необходимость, которую нельзя игнорировать. Возможно, это ограничение, но оно учит терпению. Беркана приносит мягкость — к себе, к миру. Через заботу рождается сила. Отличная неделя для женских практик, восстановления, творчества.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Скорпион. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Скорпион. Фото © Life.ru

Эмоциональная усталость возможна в начале недели — перевёрнутая Беркана призывает к паузе. Не пытайтесь быть всем для всех. Эваз приносит движение и поддержку — возможно, через верного союзника или изменения в отношениях. Вунье завершает картину маленькой радостью: даже среди суеты найдите минуту для себя. В этом — волшебство.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Стрелец. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Стрелец. Фото © Life.ru

Феерия! Кено приносит огонь идеи, Соуло усиливает личную силу и успех, а Феху — результат. Это неделя, когда вы сияете и получаете плоды своих усилий. Отличное время для старта проектов, продвижения в карьере, инвестиций. Но помните: свет ваш — не для того, чтобы сжигать других, а чтобы освещать путь. Делитесь, но не забывайте про баланс.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Козерог. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Козерог. Фото © Life.ru

Тройное «перевёрнутое» — не повод для паники, а сигнал для паузы. Перевёрнутый Тейваз показывает усталость воли — возможно, вы слишком давите на себя. Перевёрнутый Эваз — замирание процесса, а перевёрнутое Перто — закрытые возможности.

Не время для резких движений. Займитесь собой, пересмотрите цели, восстановите энергию. Через остановку приходит прозрение.

Игорь Вечерский

Рунолог

Не время для резких движений. Займитесь собой, пересмотрите цели, восстановите энергию. Через остановку приходит прозрение.
Не время для резких движений. Займитесь собой, пересмотрите цели, восстановите энергию. Через остановку приходит прозрение.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Водолей. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Водолей. Фото © Life.ru

Испытания, ограничения, руна Наутиз в раскладе — всё это окажется тяжёлыми, но важными уроками. Альгиз даёт сильную защиту: вы не одни, силы на вашей стороне. Хагалаз завершает цикл — перемены неизбежны, но они чистят пространство. Позвольте старому уйти. Ваша задача — сохранять внутренний стержень и действовать по совести.

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая с рунами

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Рыбы. Фото © Life.ru

Рунический гороскоп на неделю 19–25 мая для знака зодиака Рыбы. Фото © Life.ru

Неуверенность в своих действиях, за это в раскладе отвечает перевёрнутый Тейваз, — временное состояние. Всё, что нужно, уже внутри.

Игорь Вечерский

Рунолог

Неуверенность в своих действиях, за это в раскладе отвечает перевёрнутый Тейваз, — временное состояние. Всё, что нужно, уже внутри.
Неуверенность в своих действиях, за это в раскладе отвечает перевёрнутый Тейваз, — временное состояние. Всё, что нужно, уже внутри.

Ансуз открывает канал общения: говорите, пишите, делитесь — ваши слова сейчас особенно сильны. Перевёрнутое Феху подсказывает: не ждите награды снаружи. Сосредоточьтесь на внутреннем богатстве — оно притягивает и внешнее.

Посадите эти 10 цветов на даче, и они привлекут к вам деньги, да ещё и отгонят завистников
Посадите эти 10 цветов на даче, и они привлекут к вам деньги, да ещё и отгонят завистников
Ольга Годуненко
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