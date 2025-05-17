Стало известно, в девушек каких знаков зодиака влюбляются все мужчины
Шаманка Кажетта: Скорпионы, Львы и Раки способны влюбить в себя любого мужчину
Влюблённая парочка. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Скорпионы, Львы и Раки способны влюбить в себя любого мужчину, уверена шаманка Кажетта. По её словам, женщины, родившиеся под данными созвездиями, обладают необъяснимой притягательностью для представителей сильного пола, причём без исключения.
Так, Скорпион считается самым сексуальным в зодиакальном круге. Те, кто имел дело с представителями этого знака, знают о их непреодолимой силе притяжения. Даже если женщина-Скорпион не обладает классической привлекательностью, её обаяние заставляет мужчин падать к ногам, подчеркнула мистик.
По её словам, Лев отличается активностью, амбициозностью и оптимизмом. Дамы, которым покровительствует этот знак, умеют хорошо провести время и знают, как сделать даже самую безнадёжную ситуацию позитивной. Харизму настоящей Львицы невозможно игнорировать, потому что она излучает уверенность и обаяние. Она притягательна сама по себе, а в постели максимально раскрепощена.
А вот женщинам, родившимся под созвездием Рака, удаётся привлекать мужчин благодаря нежной и чуткой натуре. Однако у них есть обратная сторона — мрачное настроение и цепкость, которые могут оказывать давление на партнёра. Но если он сможет принять эту «тёмную» сторону, то получит в награду самого преданного человека в мире, полагает собеседница «Вечерней Москвы».
Ранее экстрасенс назвала знаки зодиака, которым повезёт в любви в мае 2025. Кроме того, Life.ru выяснил, с какими женщинами мужчины боятся строить отношения.