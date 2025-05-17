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17 мая, 20:04

Стало известно, в девушек каких знаков зодиака влюбляются все мужчины

Шаманка Кажетта: Скорпионы, Львы и Раки способны влюбить в себя любого мужчину

Влюблённая парочка. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Влюблённая парочка. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Скорпионы, Львы и Раки способны влюбить в себя любого мужчину, уверена шаманка Кажетта. По её словам, женщины, родившиеся под данными созвездиями, обладают необъяснимой притягательностью для представителей сильного пола, причём без исключения.

Так, Скорпион считается самым сексуальным в зодиакальном круге. Те, кто имел дело с представителями этого знака, знают о их непреодолимой силе притяжения. Даже если женщина-Скорпион не обладает классической привлекательностью, её обаяние заставляет мужчин падать к ногам, подчеркнула мистик.

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По её словам, Лев отличается активностью, амбициозностью и оптимизмом. Дамы, которым покровительствует этот знак, умеют хорошо провести время и знают, как сделать даже самую безнадёжную ситуацию позитивной. Харизму настоящей Львицы невозможно игнорировать, потому что она излучает уверенность и обаяние. Она притягательна сама по себе, а в постели максимально раскрепощена.

А вот женщинам, родившимся под созвездием Рака, удаётся привлекать мужчин благодаря нежной и чуткой натуре. Однако у них есть обратная сторона — мрачное настроение и цепкость, которые могут оказывать давление на партнёра. Но если он сможет принять эту «тёмную» сторону, то получит в награду самого преданного человека в мире, полагает собеседница «Вечерней Москвы».

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Борис Эльфанд
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