6 любовных традиций прошлого, которые сейчас кажутся странными, а не романтичными

«Любви все возрасты покорны» — это не крылатое выражение, а чистая правда. И не только возрасты, любовь двигала человечеством во все времена. И в каждую эпоху она проявлялась по-разному. В Средние века это был обычай рыцарского поклонения Прекрасной даме, в Античности — почти что наваждение, в Новое время — чётко структурированный ритуал... Любовь в наше время считают даже психической болезнью! Но мы покажем вам любовные обычаи прошлого, которые свидетельствуют о том, что сейчас с любовью действительно всё в порядке.

Нидерландский бандлинг

Бандлинг — это странный обычай, но довольно живучий. Кое-где он существует до сих пор. Фото © «Шедеврум»

Традиция бандлинга зародилась в Голландии в XVIII веке. Это был элегантный способ понять романтическую и сексуальную совместимость будущих супругов, не нарушая строгие общественные нормы эпохи. Жених и невеста ложились вместе в кровать, проводили ночь в родительском доме, а между ними ставили доску или вешали мешок, который был прошит посередине. По итогам эксперимента можно было понять, является свадьба хорошей идеей или нет. Сейчас обычай бандлинга встречается только у американских амишей, отшельников, которые живут так, будто на дворе как раз XVIII век.

Любовная ложка из Уэльса

Кельты всегда славились своим трепетным отношением к любви, поэтому в Уэльсе распространился обычай вырезания любовных ложек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nacho Mena

Именно в Уэльсе появилась милая, но трудоёмкая традиция любовных ложек, корнями уходящая ещё в то время, когда Европа была заселена кельтами. Если юный валлиец ухаживал за девушкой, он должен был вырезать для неё ложку из дерева, порой не используя никаких инструментов, кроме ножика. Когда девушка принимала подарочную ложку, все знали, что теперь они пара. Разные узоры на ложках имели символическое значение: например, дракон означал защиту, цветок — страсть и обожание, а крест — верность.

Викторианские танцевальные карточки

Бальные карточки — элегантная система учёта кавалеров. Неудивительно, что именно англоязычные женщины были первыми программистами. Фото © «Шедеврум»

В Англии викторианских времён вся романтическая сфера находилась под жёстким контролем общественной морали. Нравы тогда были строгие, а девушки без сопровождения родственников не могли выйти из дома. Балы и танцы оставались единственным способом познакомиться с джентльменом и выйти замуж. И там тоже действовал свой этикет. А именно — бальные карточки. Девушки носили их на запястье или прямо на платье и вносили в карточки имена тех, с кем надо потанцевать. Если кавалер не нравился, можно было просто сказать, что в карточках уже нет места.

Соревнования из Античности

В Древней Греции пришлось бы метать диск на большие расстояния ради богатой невесты. Фото © Wikipedia

В Древней Греции и Древнем Риме, судя по историческим источникам, женщинам не предоставляли большой свободы в выборе женихов. Но у них всё же был шанс повлиять на решение о браке потому, что среди претендентов на сердце красавицы проводились спортивные соревнования. Гонки на колесницах, соревнования по метанию копья и дисков, пение, аукционы с предложением большого выкупа... Римляне и греки издевались над женихами как могли. Соревнование за дочь царя Клисфена длилось год, и главный претендент проиграл в последний момент потому, что в приступе истерии начал ходить на руках.

Австрийские яблоки любви

В Австрии знали, как показать своим женщинам любовь. Фото © «Шедеврум»

Самый неподходящий современности любовный обычай придумали крестьянские девушки в Австрии XIX века. Во время танцев они клали под мышки кусочки яблока. Те оставались там весь вечер. А в конце празднования нужно было вручить получившийся продукт понравившемуся парню. Он был обязан полностью это съесть. Так чувства проверялись на прочность.

Английская трубка для общения

В Англии всегда придумывали самые элегантные обычаи. Фото © Wikipedia

Англия, а также Новая Англия (место обитания английских переселенцев в США) всегда славились достаточно чопорным подходом к делу любви и брака. Молодые люди заводили романы, но о какой-то приватности им нельзя было и мечтать: любые взаимодействия между влюблёнными происходили под строгим надзором семьи девушки. Поэтому английские колонисты придумали элегантный выход из ситуации: трубку для приватных переговоров. С обеих сторон к шлангу размером около двух метров были приделаны мундштуки и наушники. Молодые люди должны были шептать свои послания в мундштук и прослушивать обратную связь через наушники. Не очень удобно, зато семья невесты больше не могла их подслушивать.