«Введите пароль ещё раз»: что делать, если забыли пароль от важного аккаунта, и как не потерять данные

Наш мозг не создан для запоминания случайных комбинаций символов. Он прекрасно помнит лица, истории и запахи, но абсолютно пасует перед строчкой вроде Kl63$xZq9!о. Нейробиологи объясняют: мозг формирует прочные связи только с информацией, которая имеет эмоциональное значение или используется регулярно. А теперь умножьте это на количество паролей, которые требует современная жизнь, — от 70 до 100 для среднего пользователя! Неудивительно, что в какой-то момент наступает когнитивный коллапс.

Стадия 1: Отрицание

Что делать, если забыл пароль от рабочего аккаунта или банка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Первая реакция на ситуацию «пароль не подходит» — уверенность, что проблема не в вас. Это просто глюк системы! Вы точно помните свой пароль — вводили его тысячу раз. Это наверняка временный сбой, задержка на сервере или происки хакеров. Вы упрямо вводите одну и ту же комбинацию снова и снова, с каждым разом нажимая на клавиши всё сильнее, будто это может помочь. На этом этапе ещё теплится надежда, что система одумается и пропустит вас внутрь по старой дружбе.

Стадия 2: Паника

Когда отрицание больше не работает, наступает паника. Сердце бьётся быстрее, ладони потеют, а в голове мелькают картины катастроф: «Я потеряю доступ ко всем файлам!», «Меня уволят!», «Все мои деньги пропадут!» На этой стадии вы начинаете лихорадочно перебирать все возможные варианты пароля, которые когда-либо использовали. Кличка первого питомца? Дата рождения? Что-то про любимую группу с восклицательным знаком на конце? В ход идут все пароли, которые вы когда-то использовали. Вы готовы продать душу за возможность заглянуть в чертоги своей памяти на пять минут.

Стадия 3: Гнев

Почему человек забывает пароли — психология цифровой памяти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GaudiLab

После безуспешных попыток входа система обычно блокирует аккаунт на время. Это момент, когда паника уступает место ярости. Вы начинаете проклинать всё на свете: компьютер, разработчиков системы, требования к «сложным паролям» и, конечно, себя любимого. Особенно бесит сообщение «Введите пароль ещё раз» — как будто вы не пытались сделать это уже сотню раз! На этой стадии возможны приступы неконтролируемого желания запустить гаджет в стену или написать гневное письмо в техподдержку с требованием немедленно всё исправить.

Стадия 4: Торг

Когда гнев иссякает, наступает стадия торга. Вы начинаете вести внутренние переговоры: «Если я сейчас вспомню пароль, то обязательно запишу его в надёжное место», «Господи, если ты поможешь мне войти в аккаунт, я больше никогда не буду откладывать важные дела на последний момент». Вы готовы пообещать что угодно высшим силам или самому себе, лишь бы проблема решилась. На этой стадии появляются и первые конструктивные мысли: «Может, есть функция восстановления пароля?», «А что, если позвонить другу, который разбирается в компьютерах?», «А если сделать вид, что ничего не случилось, и уйти в отпуск?»

Стадия 5: Депрессия

Как правильно хранить пароли, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

После неудачных попыток торга наступает временное смирение с ситуацией. Вы падаете в кресло, бессмысленно смотрите в одну точку и думаете о тщетности всего сущего. «Я никогда не смогу вернуть доступ к аккаунту», «Всё пропало». Кажется, что проще сменить имя, переехать в другую страну и начать жизнь с чистого листа, чем решить проблему с доступом. На этой стадии вы можете ходить по квартире, драматично вздыхать и рассказывать всем вокруг, как ужасно вы себя чувствуете. Возможно даже употребление утешительной шоколадки или чего покрепче — для храбрости.

Стадия 6: Принятие и поиск решений

В какой-то момент накал эмоций спадает — и вы начинаете мыслить рационально. Действительно ли ситуация так безнадёжна? Вы вспоминаете про опцию «Забыли пароль?», начинаете искать инструкции по восстановлению доступа, звоните в службу поддержки. Это время, когда вы собираете всю свою решимость и готовы пройти любые проверки личности — от ответов на секретные вопросы до отправки скана паспорта. Оказывается, выход из ситуации существует, пусть и потребует времени и нервов. Жизнь налаживается, хотя процесс восстановления порой напоминает квест с препятствиями.

Стадия 7: Мудрость и профилактика

Эмоциональные стадии человека, который не может войти в аккаунт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Diana Grytsku

После успешного решения проблемы наступает стадия осмысления полученного опыта. Теперь вы точно знаете, что никогда больше не хотите пережить подобное, и предпринимаете меры предосторожности. Устанавливаете менеджер паролей, включаете двухфакторную аутентификацию, создаёте систему надёжных, но запоминающихся паролей. Вы делитесь своей историей с друзьями, предупреждая их об опасности, и чувствуете себя немного мудрее. Эта стадия похожа на посттравматический рост: пережив цифровую катастрофу, вы стали сильнее и технически грамотнее.

Как избежать пароль-апокалипсиса в будущем

Прошли через все семь кругов пароль-забывания? Не хотите повторения? Мы тоже. Вот несколько проверенных способов никогда больше не оказаться в цифровом тупике перед важным входом в систему. Во-первых, используйте менеджеры паролей — специальные программы, которые хранят все ваши пароли под одним мастер-паролем. Вам нужно запомнить только его, а остальное программа сделает сама. Звучит как мечта, правда?

используйте менеджеры паролей — специальные программы, которые хранят все ваши пароли под одним мастер-паролем. Вам нужно запомнить только его, а остальное программа сделает сама. Звучит как мечта, правда? Во-вторых, двухфакторная аутентификация — ваш друг. Даже если забудете пароль, доступ к телефону может спасти ситуацию.

двухфакторная аутентификация — ваш друг. Даже если забудете пароль, доступ к телефону может спасти ситуацию. В-третьих, создайте систему паролей, которую сможете восстановить логически, не записывая в блокнот или заметки телефона.