Топ-5 довоенных советских фильмов: Шедевры, снятые на заре отечественного кинематографа

Советский Союз появился на карте мира 30 декабря 1922 года, когда представители РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации подписали Союзный договор и Гражданская война официально закончилась. Следом началась эпоха НЭПа — «ревущие двадцатые» по-русски, десятилетний период возрождения экономики и бурной культурной жизни. В это и следующее десятилетия в СССР снимали фильмы, которые оказывали огромное влияние на поколения кинозрителей, а ещё становились популярными по всему миру. Рассказываем о главных картинах.

«Человек с киноаппаратом» (1929)

«Человек с киноаппаратом» снимался как неигровой фильм, но повлиял на киноиндустрию всего мира. Фото © Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом», режиссёр Дзига Вертов / Kinopoisk

«Человек с киноаппаратом» — документальная картина режиссёра Дзиги Вертова. В 2012 году фильм попал в десятку лучших кинолент всех времён по версии журнала Sight&Sound. «Человек с киноаппаратом» был снят в экспериментальной технике, режиссёр стремился показать публике всё, на что тогда был способен кинематограф. Дзига Вертов — это авангардистский псевдоним Давида Кауфмана. Искусством кино он стал заниматься ещё во времена Гражданской войны — в 1918-м и 1919 году монтировал «Кинонеделю», а потом увлёкся авангардными экспериментами в кинематографе. В начале «Человека с киноаппаратом» зрителей прямо предупреждают: «Эта экспериментальная работа направлена к созданию подлинно международного абсолютного языка кино на основе его полного отделения от языка театра и литературы». Сама кинокартина — это документальные съёмки Москвы, Одессы и Киева. Она отлично передаёт хаотичную атмосферу большого города и насыщена экспериментальными приёмами: необычные ракурсы, передовая на тот момент монтажная склейка, скошенные углы, ускоренная съёмка...

«Броненосец «Потёмкин» (1925)

«Броненосец «Потёмкин» — это признанная классика не только советского, но и мирового кино. Фото © Кадр из фильма «Броненосец «Потёмкин», режиссёр Сергей Эйзенштейн / Kinopoisk

Сергей Эйзенштейн, классик раннего советского кино, снял шедевр, который спустя сто лет смотреть так же интересно, как и во время премьеры. «Броненосец «Потёмкин» неоднократно входил в списки лучших фильмов всех времён. В Брюсселе в 1958 году он был признан лучшим, в Британии до 1950-х был запрещён, а в 2010 году британский журнал Empire внёс его в список «100 лучших фильмов мирового кинематографа». Сергей Эйзенштейн снял проникновенную историю о бунте матросов на военном корабле, картина была приурочена к 20-летию первой русской революции. Фильм выпустила первая кинофабрика «Госкино». В нём множество легендарных эпизодов: сцена на лестнице с детской коляской, красный флаг, который поднимается над «Потёмкиным» в финале... И заметим: это полностью немое кино!

«Весёлые ребята» (1934)

«Весёлые ребята» стали самым популярным советским фильмом 30-х годов. Фото © Кадр из фильма «Весёлые ребята», режиссёр Григорий Александров / Kinopoisk

«Весёлые ребята» стали первой в СССР музыкальной кинокомедией. Григорий Александров снял в фильме свою жену Любовь Орлову, в будущем — первую советскую суперзвезду. Джазовый саундтрек сочинил Исаак Дунаевский, анимационные вставки выполнил Иван Иванов-Вано, а название придумал Максим Горький. Фильм был обречён на успех. Главную роль исполняет Леонид Утёсов, великий эстрадный певец того времени, его оркестр одним из первых стал играть джаз в СССР. Фильм показывает классические признаки ситуационной комедии: пастуха и музыканта Костю Потехина (Леонид Утёсов) принимают за известного дирижёра, и так он попадает в советский «эстрадный бизнес». Любовь Орлова в фильме играет домработницу Анюту, по совместительству талантливую певицу. Впоследствии актриса говорила, что её героиня «не только выполняла тяжёлые обязанности домработницы, но ещё и сражалась со стадом, скатывалась по лестнице с тарелками в руках, падала вместе с провалившимся забором, ездила верхом на быке». Картину очень тепло встретили в домашнем прокате, музыкальные произведения оттуда, например «Марш весёлых ребят», покорили поколения советской молодёжи.

«Путёвка в жизнь» (1931)

«Путёвка в жизнь» — это остросоциальная драма о беспризорниках начала 20-х годов. Фото © Кадр из фильма «Путёвка в жизнь», режиссёр Николай Экк / Kino-teatr

«Путёвка в жизнь» — фильм режиссёра Николая Экка. На I Венецианском кинофестивале он стал лучшей режиссёрской работой по итогам зрительского голосования, после чего «Путёвку» показали в ста странах мира. Картина рассказывает о том, как группа беспризорников из банды Фомки Жигана под влиянием честного труда в коммуне ОГПУ, которую организовал Николай Сергеев, преображается в образцовых советских граждан. Основано на реальных событиях: такую же трансформацию проходили жители Болшевской трудовой коммуны в Подмосковье с 1926-го по 1937 год. Руководитель настоящей коммуны Матвей Погребинский не только сумел адаптировать к нормальной жизни сотни малолетних рецидивистов, но и сделал своё предприятие одним из передовых в СССР. В Болшеве несколько месяцев жила съёмочная группа Экка — и режиссёру, и актёрам нужно было проникнуться атмосферой коммунарства. Некоторых актёров, кстати, как раз нашли именно в Болшеве. Николая Сергеева сыграл Николай Баталов, а роль самого отпетого рецидивиста Мустафы — марийский поэт Йыван Кырла. В советском прокате «Путёвка в жизнь» тоже была очень популярна: советские граждане восторгались процессом трансформации беспризорников в полноценных членов общества.

«Подкидыш» (1939)

«Подкидыш» стал одним из самых жизнерадостных фильмов 30-х годов. Его хочется пересматривать бесконечно. Фото © Кадр из фильма «Подкидыш», режиссёр Татьяна Лукашевич / Kinopoisk

«Подкидыш» — это фильм Татьяны Лукашевич по сценарию Рины Зелёной и Агнии Барто. Он оказался самой светлой и радостной картиной 30-х годов. Одну из главных ролей исполняет непревзойдённая Фаина Раневская, а спустя тридцать лет, уже во времена оттепели, советские режиссёры организовали на основе «Подкидыша» целый киножанр «городских прогулок». По сюжету пятилетняя Наташа оказывается одна в большом городе, и все окружающие ломают голову над тем, как найти её родителей и вернуть им ребёнка. Фильм запомнился, кроме всего прочего, крылатыми фразами — например, «Муля, не нервируй меня» Фаины Раневской и «Мама, давай завтра заблудимся вместе» Вероники Лебедевой, игравшей пятилетнюю Наташу.