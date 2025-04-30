Топ-5 довоенных советских фильмов: Шедевры, снятые на заре отечественного кинематографа
Сто лет назад, когда немое кино сменялось звуковым, а звёздный ландшафт Голливуда выглядел совсем не так, как сейчас, в СССР снимали кино, которое становилось популярным по всему миру. Life.ru показывает пять легендарных довоенных советских фильмов.
Советский Союз появился на карте мира 30 декабря 1922 года, когда представители РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации подписали Союзный договор и Гражданская война официально закончилась. Следом началась эпоха НЭПа — «ревущие двадцатые» по-русски, десятилетний период возрождения экономики и бурной культурной жизни. В это и следующее десятилетия в СССР снимали фильмы, которые оказывали огромное влияние на поколения кинозрителей, а ещё становились популярными по всему миру. Рассказываем о главных картинах.
«Человек с киноаппаратом» (1929)
«Человек с киноаппаратом» снимался как неигровой фильм, но повлиял на киноиндустрию всего мира. Фото © Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом», режиссёр Дзига Вертов / Kinopoisk
«Человек с киноаппаратом» — документальная картина режиссёра Дзиги Вертова. В 2012 году фильм попал в десятку лучших кинолент всех времён по версии журнала Sight&Sound. «Человек с киноаппаратом» был снят в экспериментальной технике, режиссёр стремился показать публике всё, на что тогда был способен кинематограф. Дзига Вертов — это авангардистский псевдоним Давида Кауфмана. Искусством кино он стал заниматься ещё во времена Гражданской войны — в 1918-м и 1919 году монтировал «Кинонеделю», а потом увлёкся авангардными экспериментами в кинематографе. В начале «Человека с киноаппаратом» зрителей прямо предупреждают: «Эта экспериментальная работа направлена к созданию подлинно международного абсолютного языка кино на основе его полного отделения от языка театра и литературы». Сама кинокартина — это документальные съёмки Москвы, Одессы и Киева. Она отлично передаёт хаотичную атмосферу большого города и насыщена экспериментальными приёмами: необычные ракурсы, передовая на тот момент монтажная склейка, скошенные углы, ускоренная съёмка...
«Броненосец «Потёмкин» (1925)
«Броненосец «Потёмкин» — это признанная классика не только советского, но и мирового кино. Фото © Кадр из фильма «Броненосец «Потёмкин», режиссёр Сергей Эйзенштейн / Kinopoisk
Сергей Эйзенштейн, классик раннего советского кино, снял шедевр, который спустя сто лет смотреть так же интересно, как и во время премьеры. «Броненосец «Потёмкин» неоднократно входил в списки лучших фильмов всех времён. В Брюсселе в 1958 году он был признан лучшим, в Британии до 1950-х был запрещён, а в 2010 году британский журнал Empire внёс его в список «100 лучших фильмов мирового кинематографа». Сергей Эйзенштейн снял проникновенную историю о бунте матросов на военном корабле, картина была приурочена к 20-летию первой русской революции. Фильм выпустила первая кинофабрика «Госкино». В нём множество легендарных эпизодов: сцена на лестнице с детской коляской, красный флаг, который поднимается над «Потёмкиным» в финале... И заметим: это полностью немое кино!
«Весёлые ребята» (1934)
«Весёлые ребята» стали самым популярным советским фильмом 30-х годов. Фото © Кадр из фильма «Весёлые ребята», режиссёр Григорий Александров / Kinopoisk
«Весёлые ребята» стали первой в СССР музыкальной кинокомедией. Григорий Александров снял в фильме свою жену Любовь Орлову, в будущем — первую советскую суперзвезду. Джазовый саундтрек сочинил Исаак Дунаевский, анимационные вставки выполнил Иван Иванов-Вано, а название придумал Максим Горький. Фильм был обречён на успех. Главную роль исполняет Леонид Утёсов, великий эстрадный певец того времени, его оркестр одним из первых стал играть джаз в СССР. Фильм показывает классические признаки ситуационной комедии: пастуха и музыканта Костю Потехина (Леонид Утёсов) принимают за известного дирижёра, и так он попадает в советский «эстрадный бизнес». Любовь Орлова в фильме играет домработницу Анюту, по совместительству талантливую певицу. Впоследствии актриса говорила, что её героиня «не только выполняла тяжёлые обязанности домработницы, но ещё и сражалась со стадом, скатывалась по лестнице с тарелками в руках, падала вместе с провалившимся забором, ездила верхом на быке». Картину очень тепло встретили в домашнем прокате, музыкальные произведения оттуда, например «Марш весёлых ребят», покорили поколения советской молодёжи.
«Путёвка в жизнь» (1931)
«Путёвка в жизнь» — это остросоциальная драма о беспризорниках начала 20-х годов. Фото © Кадр из фильма «Путёвка в жизнь», режиссёр Николай Экк / Kino-teatr
«Путёвка в жизнь» — фильм режиссёра Николая Экка. На I Венецианском кинофестивале он стал лучшей режиссёрской работой по итогам зрительского голосования, после чего «Путёвку» показали в ста странах мира. Картина рассказывает о том, как группа беспризорников из банды Фомки Жигана под влиянием честного труда в коммуне ОГПУ, которую организовал Николай Сергеев, преображается в образцовых советских граждан. Основано на реальных событиях: такую же трансформацию проходили жители Болшевской трудовой коммуны в Подмосковье с 1926-го по 1937 год. Руководитель настоящей коммуны Матвей Погребинский не только сумел адаптировать к нормальной жизни сотни малолетних рецидивистов, но и сделал своё предприятие одним из передовых в СССР. В Болшеве несколько месяцев жила съёмочная группа Экка — и режиссёру, и актёрам нужно было проникнуться атмосферой коммунарства. Некоторых актёров, кстати, как раз нашли именно в Болшеве. Николая Сергеева сыграл Николай Баталов, а роль самого отпетого рецидивиста Мустафы — марийский поэт Йыван Кырла. В советском прокате «Путёвка в жизнь» тоже была очень популярна: советские граждане восторгались процессом трансформации беспризорников в полноценных членов общества.
«Подкидыш» (1939)
«Подкидыш» стал одним из самых жизнерадостных фильмов 30-х годов. Его хочется пересматривать бесконечно. Фото © Кадр из фильма «Подкидыш», режиссёр Татьяна Лукашевич / Kinopoisk
«Подкидыш» — это фильм Татьяны Лукашевич по сценарию Рины Зелёной и Агнии Барто. Он оказался самой светлой и радостной картиной 30-х годов. Одну из главных ролей исполняет непревзойдённая Фаина Раневская, а спустя тридцать лет, уже во времена оттепели, советские режиссёры организовали на основе «Подкидыша» целый киножанр «городских прогулок». По сюжету пятилетняя Наташа оказывается одна в большом городе, и все окружающие ломают голову над тем, как найти её родителей и вернуть им ребёнка. Фильм запомнился, кроме всего прочего, крылатыми фразами — например, «Муля, не нервируй меня» Фаины Раневской и «Мама, давай завтра заблудимся вместе» Вероники Лебедевой, игравшей пятилетнюю Наташу.
Эти фильмы представляют собой пик советского кинематографа довоенных лет. Их высоко оценили не только дома, но и за рубежом. Как суровые исторические драмы, так и лёгкие комедии — в СССР 20-х и 30-х умели снимать буквально всё. А если вас интересует современное кино и сериалы, почитайте текст Life.ru о предсказаниях из «Чёрного зеркала», которые уже сбылись.
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