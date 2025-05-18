Курбан-байрам в 2025 году: мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам: история и традиции одного из главных праздников в исламе. Значение жертвоприношения, обычаи празднования и духовный смысл Курбан-байрама — в материале Life.ru. 18 мая, 09:00 Курбан-байрам считается главным мусульманским праздником. Обложка © culture.ru

Курбан-байрам (по-арабски Ид аль-адха) — один из двух важнейших исламских праздников наряду с Ураза-байрамом. Отмечается он через 70 дней после Ураза-байрама в 10-й день месяца Зуль-хиджа мусульманского календаря. Его название состоит из двух слов: арабского «курбан», что значит «жертва», и тюркского «байрам» — «праздник».

Какого числа отмечают Курбан-байрам в 2025 году

В 2025 году Курбан-байрам выпадает на 6 июня. Праздник начинают встречать с заходом солнца 5 июня. Само торжество длится три дня, но в некоторых исламских странах, например в Саудовской Аравии, может растянуться до двух недель.

Курбан-байрам объявляют выходным днём в российских регионах, где наиболее распространён ислам. Обычно в этот день отдыхают жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Республики Крым, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни.

Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Суть праздника Курбан-байрам

Курбан-байрам — день, напоминающий о безграничной милости Аллаха и покорности ему верующих (от арабского слова «покорность» и произошло название религии — ислам). Главная суть его в том, что Всевышнему нужны не жертвы, а смирение и упование на Его волю.

В Священном Коране говорится, что до Господа никогда не дойдёт ни мясо жертвенного животного, ни его кровь — до Него доходит именно набожность и преданность.

История и традиции праздника

Праздник отсылает к пророку Ибрагиму (Аврааму). Его история рассказывается в 37-й суре Священного Корана.

Ангел Джебраил (Гавриил) велел пророку принести в жертву Богу сына Исмаила. Ибрагим и Исмаил, согласившись с повелением Всевышнего, направились для этого в долину Мина к месту, где ныне находится Мекка, и уже в момент начала жертвоприношения они услышали откровение: «Поистине, это — очевидное испытание! Ты прошёл его!». И Аллах вознаградил Ибрагима за его преданность, заменив жертву на барана. А сыновья Ибрагима, Исмаил и Исхак, тоже стали пророками.

В Курбан-байрам читается праздничный намаз. Фото © АГН «Москва» / Артур Новосильцев

Курбан-байрам вошёл в практику в 623 году н. э., на второй год хиджры. Причём пророк Мухаммад совершал жертвоприношение лично.

Также Курбан-байрам называют днём окончания хаджа. Хадж — паломничество в Мекку — один из столпов ислама, по возможности мусульманин обязан осуществить его хотя бы раз в жизни.

Традиционно его совершают в Зуль-хиджа — в месяц, на который выпадает праздник, и заканчивают паломничество как раз в Курбан-байрам.

Накануне праздника, в день Арафа, те, кто в хадже, совершают стояние на горе Арафат, где, по преданию, встретились Адам и Ева после изгнания из рая. На горе нужно достоять до заката солнца, повторяя молитвы и слушая проповеди, и это несмотря на жару, причём паломники не покрывают головы. Если человек не посетил Арафат, его хадж считается невыполненным.

Верующим, которые в день Арафа находятся дома, рекомендуется по возможности держать пост до захода солнца. Закончить домашние дела следует также в светлое время суток. В день праздника до рассвета мужчины совершают полное омовение, надевают чистую, желательно новую, одежду и идут в мечеть на молитву. Женщины остаются дома и готовят праздничный стол.

После намаза и проповеди имама мусульмане обычно отправляются на кладбище, чтобы помолиться за умерших родных и близких и прочитать суры Корана.

Из части мяса жертвенного животного, которую семья оставляет себе, готовятся праздничные блюда. В первый день праздника обычно готовят что-то из печени и сердца. Во второй день на бульоне из бараньих голов и голяшек варят суп, также делают тушёное мясо. В третий день на столах мусульман появляются супы из бараньих костей, плов, шашлык, лагман, манты, бешбармак, чучвара и многие другие традиционные блюда.

Ни один праздничный стол у мусульман не обходится без сладостей. Обычно это чак-чак, рахат-лукум, курабье, миндальное печенье. Сладостями угощают не только своих близких, но и соседей.

На Курбан-байрам принято накрывать богатый стол. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Letterberry

Жертвоприношение

Символом Курбан-байрама является принесение в жертву животного. В качестве жертвы может выступать баран, верблюд, корова (бык), буйвол, овца или коза.

Овца должна быть старше полугода, коза — старше года, буйвол и корова (бык) — старше двух лет; верблюд — старше пяти лет. Обязательное требование — здоровое животное. Если скотина слаба, хромает, имеет другие изъяны, её закалывать нельзя.

Заклание происходит после праздничного намаза в специально отведённом для этого месте. Животное запрещается бить, мучить, ему нельзя показывать нож.

Одним из важных условий жертвоприношения является ният, т.е. намерение. Его следует высказать так: «Я намереваюсь сделать сунну (желательное) жертвоприношение от себя (или кого-то) ради Аллаха, Аллаху акбар!».

Жертвенное животное для Курбан-байрама обязательно должно быть здоровым. Фото © Freepik

От одной семьи (одного домохозяйства) приносится в жертву одно животное. Верующему желательно совершать жертвоприношение самому или хотя бы присутствовать при этом.

Если жертвоприношение совершается за живого человека, то обязательно нужно его разрешение, иначе заклание не принимается. Нельзя совершить жертвоприношение за усопшего, если нет соответствующего завещания. От имени умершего человека жертву приносят члены семьи. Если совершающим жертвоприношение является женщина, то она может попросить кого-либо из мужчин принести в жертву животное от её имени.

Жертву можно приносить в течение всех трёх дней праздника, но лучше всего сделать это в первый день. Треть мяса жертвенного животного семья оставляет себе, треть отдаёт бедным, ещё треть отдаёт соседям или друзьям. Продавать мясо жертвенного животного или его шкуру запрещается.

Сейчас в России распространилась практика организованного жертвоприношения. В мечети или благотворительной организации при ней нужно узнать, осуществляется ли это там. Если да, то нужно заранее передать туда средства с указанием своего имени.

Что можно и что нельзя делать в Курбан-байрам

В праздничные дни непременно нужно накрыть стол, позвать в гости родных и близких и посетить их самим, раздать милостыню. Милостыня и помощь бедным — один из столпов ислама.

В Курбан-байрам принято угощать всех близких и соседей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Haris Mujanovic

В Курбан-байрам запрещено ругаться, сквернословить, отказывать кому-либо в милостыне или помощи. Также нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом — этот день надо провести в поклонении.

Интересные факты о празднике

В Крымском ханстве Курбан-байрам начинался после выстрела из пушки, производимого в день Арафа, а завершался опять же пушечным выстрелом в последний день праздника следом за послеполуденным намазом аср.

По обычаям некоторых исламских народов, те, кто приносят жертву, надевают белую одежду.

День Арафа, сам Курбан-байрам и следующие три дня называются Дни ат-Ташрик. Считается, что они отмечены особым благословением. Следует как можно чаще поминать и восхвалять Аллаха, особенно после приёма пищи. Рекомендуется возносить больше дуа, просить о прощении грехов и даровании счастья.

Авторы Екатерина Субботина