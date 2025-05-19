Умер Юрий Григорович. Каких женщин маэстро любил больше балета и как стал душой Большого театра

Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, один из самых лучших хореографов XX века Юрий Григорович скончался 19 мая 2025 года на 98-м году жизни. Он 31 год управлял Большим театром, заложив основу его репертуара. Его награждали балетными премиями не только на Родине, но и по всей Европе. Восемь оригинальных постановок — вот его наследие. В материале расскажем о его жизни, профессии, любимых дамах.

Детство Юрия Григоровича

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в семье служащего. Фото © РИА Новости / Александр Макаров

Девяносто восемь лет назад в Ленинграде, 2 января 1927 года, в семье бухгалтера Николая Евгеньевича Григоровича и его жены, Клавдии Альфредовны, в девичестве Розай, родился Юрий Николаевич Григорович. Пожалуй, родители с самого его рождения знали: мальчик пойдёт в балет. Но предугадать степень его величия не мог тогда никто. В 1937 году артист балета Александр Орлов посоветовал Клавдии Альфредовне отдать сына в балетное училище. Именно так она и поступила. Потом началась война, и Ленинградское хореографическое училище эвакуировали в Кострому, а потом в Пермь (Молотов). Там в театре оперы и балета Юрий уже в 15 лет, в 1942 году, участвовал в постановке Арама Хачатуряна «Гаянэ». Дальше — больше. В 1944 году он вернулся в Ленинград, а в 1946-ом окончил класс педагогов Бориса Шаврова и Алексея Писарева в хореографическом училище.

Профессиональный путь Юрия Григоровича

Юрий Григорович прошёл путь от рядового артиста кордебалета до большого руководителя. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Далее начинается блистательная карьера Юрия Николаевича Григоровича в балете. Он прошёл долгий и полный вдохновения путь, как и положено артисту мирового значения. Сразу после выпуска из Ленинградского хореографического училища его приняли в кордебалет Мариинского театра. С самого начала он отметился как высококлассный гротесковый танцовщик в ролях Нурали в «Бахчисарайском фонтане» и Половчанина в «Князе Игоре». Когда Леонид Якобсон поставил «Каменного гостя», Юрий стал первым Доном Карлосом.

Юрий Николаевич знал, что не сможет танцевать вечно. Это трагедия для любого артиста танцевальных искусств, но также Григорович знал, что после завершения карьеры танцора можно начать карьеру хореографа. В планах мэтра было стать лучшим — поэтому он стал ставить свои собственные постановки одновременно со службой в Мариинке. Его первой постановкой был балет «Аистёнок» на музыку Дмитрия Клебанова. А позже Григорович поставил балет Сергея Прокофьева «Каменный цветок», в котором объединил советский стиль с дореволюционным наследием. Это навсегда изменило балет как искусство.

В 1962 году Юрий Николаевич уже был балетмейстером Мариинки. А в 1964 году стал главным в Большом театре. Покинет он свой пост только в 1995 году. Пока Григорович управлял главным балетным театром страны, он сформировал его репертуар полностью. Уже будучи боссом Большого театра, Юрий Николаевич отучился в ГИТИСе. И хотя его стиль часто называли авторитарным, гений был востребован везде. Когда Григоровича отстранили от управления Большим в 1995-м, он нашёл себя в Краснодарском театре балета. В 2008 году Юрия Григоровича вернули в Большой театр — он стал там штатным хореографом. Этот пост Григорович занимал до самой смерти.

Семья Юрия Григоровича

Семья Юрия Григоровича не так проста, как может показаться. Фото © ТАСС / Александра Конькова

Юрий Николаевич Григорович не просто так пошёл в балетное училище. Дело в том, что его семья и так уже была связана с балетом, — поэтому Клавдия Альфредовна и дружила с выдающимися танцовщиками. Дядей Юрия Николаевича был знаменитый дореволюционный артист Григорий Розай, вместе с друзьями, например Михаилом Фокиным, они сформировали репертуар Мариинки. Григорий Альфредович не дождался племянника — умер в 1917 году. Кстати, Торквато Альфредо Фортунато Розай, дедушка Григоровича, — итальянец из Флоренции, в конце XIX века он переехал в Россию работать смотрителем конного завода.

Любимые женщины балетмейстера

Юрий Николаевич Григорович был любимцем женщин. Но ему не всегда везло. Хореограф Юрий Григорович и его супруга, балерина Наталья Бессмертнова. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Первой женой Юрия Григоровича стала Алла Яковлевна Шелест, балерина из Смоленска. Супруга была на 8 лет старше Юрия, но их это не волновало: молодые люди любили друг друга, совместно работали над постановками. Но их брак не выдержал испытания расстоянием: после переезда Григоровича в Москву супруги расстались. Алла Яковлевна вышла замуж за балетмейстера Рафаила Вагабова и прожила с ним три десятка лет. Алла Шелест скончалась 7 декабря 1998 года в возрасте 79 лет.

Второй и последней женой Юрия Николаевича стала артистка балета Наталия Бессмертнова. До знакомства с Григоровичем у неё был муж, инженер, они заключили союз в 1963 году. Парень был очень романтичным, после каждого выступления ждал её с цветами. Но судьба сложилась иначе. Наталии Игоревне нужен был единомышленник. В 1966 году начался её роман с балетмейстером, труппа пророчила: расстанутся через год. Не тут-то было: осенью 1968 года Бессмертнова и Григорович заключили брак. Они прожили вместе 40 лет. А в 2008 году Бессмертнова скончалась. После трагедии Юрий Николаевич с головой ушёл в работу в Большом театре.

Соперники и недоброжелатели Юрия Григоровича

У Юрия Григоровича были соперники в индустрии балета. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Валерий Шарифулин

Как и в любом деле, в балете есть соперничество, борьба за влияние и даже открытая вражда. На высших балетных постах конкуренция ещё более усиливается. Соперники, естественно, были и у Юрия Николаевича. Их было двое: артист балета, хореограф Владимир Васильев и известная на весь мир прима, тоже хореограф, Майя Плисецкая. И Владимир, и Майя в годы Григоровича работали в Большом и мечтали ставить свои собственные постановки. А ещё были недовольны своим репертуаром. Именно они противостояли Юрию и высказывали мнение о его авторитарном стиле управления. Слава Богу в балете работают только люди высокой культуры: ни Васильев, ни Плисецкая никогда не проявляли к Юрию Николаевичу неуважения. Наоборот, Майя Михайловна с большим теплом высказывалась о достоинствах его балетов.