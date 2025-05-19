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19 мая, 13:36

Названа дата и место прощания с хореографом Юрием Григоровичем

Родькин: Прощание с Юрием Григоровичем пройдёт 23 мая в здании Большого театра

Юрий Григорович. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Юрий Григорович. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Церемония прощания с легендарным хореографом и артистом балета Юрием Григоровичем пройдёт 23 мая в историческом здании Большого театра. Об этом сообщил премьер театра Денис Родькин в своём телеграм-канале.

«Прощание с Юрием Григоровичем пройдёт 23 мая в 11:00 в историческом здании Большого театра. Вход с 10:00 — свободный», — написано в публикации.

Артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер на 84-м году жизни
Артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер на 84-м году жизни

Сегодня, 19 мая, стало известно о смерти выдающегося советского и российского хореографа, балетмейстера Юрия Григоровича. Сердце артиста остановилось в возрасте 98 лет из-за осложнений двусторонней пневмонии. Он свою карьеру танцовщиком в Мариинском театре, он уже в конце 1940-х проявил себя как постановщик. Настоящий успех пришёл к Григоровичу с постановками балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви». В 1964 году он стал главным балетмейстером Большого театра, где создал такие шедевры, как «Щелкунчик», «Спартак» и «Иван Грозный». Григорович смело переосмысливал классические произведения, обогащая их новаторским видением и авторской интерпретацией.

Алиса Хуссаин
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