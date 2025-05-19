Названа дата и место прощания с хореографом Юрием Григоровичем

Сегодня, 19 мая, стало известно о смерти выдающегося советского и российского хореографа, балетмейстера Юрия Григоровича. Сердце артиста остановилось в возрасте 98 лет из-за осложнений двусторонней пневмонии. Он свою карьеру танцовщиком в Мариинском театре, он уже в конце 1940-х проявил себя как постановщик. Настоящий успех пришёл к Григоровичу с постановками балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви». В 1964 году он стал главным балетмейстером Большого театра, где создал такие шедевры, как «Щелкунчик», «Спартак» и «Иван Грозный». Григорович смело переосмысливал классические произведения, обогащая их новаторским видением и авторской интерпретацией.