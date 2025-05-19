Артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер на 84-м году жизни
Юрий Владимиров. Обложка © Wikipedia / Alexey Yakovlev
В Москве на 84-м году жизни скончался народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров. Он был выдающимся танцовщиком, представителем «золотого века» театра. Его отличали сила, мощь, темперамент, а также выдающийся прыжок, спортивный трюковой стиль и яркий драматический талант.
«Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (1962-1987 - ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни», — говорится в сообщении.
Владимиров являлся педагогом-репетитором Большого театра с 1987 года и был удостоен множества премий на международных и всероссийских конкурсах. Информация о дате и месте прощания и похорон будет объявлена позднее.
Ранее стало известно о смерти главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича, ему было 98 лет. Он также являлся советским и российским хореографом. Артиста знали благодаря постановкам «Каменный цветок», «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта».