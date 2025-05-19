Умер бывший главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович
Юрий Григорович. Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru
В возрасте 98 лет умер советский и российский хореограф, балетмейстер Большого театра Юрий Григорович. Об этом сообщил его помощник Александр Колесников.
«Юрий Григорович ушёл из жизни на 99-м году», — сказал помощник в беседе с ТАСС.
Юрий Николаевич Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. Его путь в балете начался около восьми десятилетий назад, когда в 1946 году он стал частью труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова (сегодня известного как Мариинский театр), где танцевал в качестве солиста до 1961 года. Григорович руководил балетной труппой Большого театра с 1964 по 1995 год, а с 2008 года является его штатным хореографом. Прославился благодаря постановкам «Каменный цветок», «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта». Кроме того, он был постановщиком балетных номеров на церемониях открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве.
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