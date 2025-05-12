Умерла Нина Гребешкова: 5 цитат её героинь, которые будут нести вечную память об актрисе

Сегодня сердце кинематографа замерло. Не стало Нины Гребешковой — легенды советского кино, любимой миллионами актрисы, верной спутницы гения комедии Леонида Гайдая. Знаменитости было 95, но казалось, что она — такая же неотъемлемая часть нашего культурного кода, как «Операция „Ы“» или «Кавказская пленница», — останется с нами навсегда.

Смерть Нины Гребешковой — это не просто печальная новость. Это прощание с целой эпохой, с тем тёплым, искренним кино, которое объединяло поколения. Она играла не королев экрана, а простых, душевных женщин — тех, в кого хотелось верить. А в жизни была опорой для Гайдая, его тихой гаванью в мире бешеного творчества и славы. Нина Павловна пережила своего супруга на 32 года.

Фото © ТАСС / Василий Смирнов

За свою карьеру Гребешкова снялась примерно в 130 фильмах. Её дебют состоялся на первом курсе ВГИКа, но настоящую популярность Нина Павловна обрела благодаря ролям в картинах своего мужа. Она сыграла врача психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика», жену Семёна Семёновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», Мусика и царицу Тамару в «12 стульях», Анну Горбушкину в «Не может быть!» и тётю Клаву в «Спортлото-82». Давайте же вспомним самые знаменитые, ставшие потом крылатыми, фразы героинь Нины Гребешковой.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Фото © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk

В этой замечательной комедии своего супруга Леонида Гайдая Нина Гребешкова играла роль доктора психиатрической больницы. И все помнят её такую смешную фразу: «Всё ясно, делириум тременс. — Что? — Белая горячка… — Да-да, белый, горячий, совсем белый!»

«12 стульев»

Фото © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk

В этом замечательном фильме Нина Гребешкова сыграла жену инженера Брунса и царицу Тамару. Но самая знаменитая фраза её героини была, конечно, про свечной заводик: «Никакая я вам не матушка, я царица Тамара. В моём царстве, пожалуйста, не становитесь ни на какие колени! — Не корысти ради, а... — А токмо волей пославшей тя жены. Знаю... Зашли бы, сосед! Свечной заводик! Наливочки выпьем, в шестьдесят шесть поиграем, а?»

«Опасно для жизни!»

Фото © Кадр из фильма «Опасно для жизни!», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk

Ещё одно великое произведение Леонида Гайдая, которое было сатирой на советскую медицину, где формальные показатели важнее человеческих жизней. По сюжету молодой врач-кардиолог Андрей Ломов приезжает на работу в провинциальную больницу. Он сталкивается с коррупцией, халатностью и бюрократией: главврач и его подчинённые покрывают некомпетентных коллег ради «статистики». Когда из-за их ошибок умирает пациент, Ломов решает бороться с системой, но сталкивается с угрозами и давлением. В фильме «Опасно для жизни!» Нина Гребешкова играла роль Зинаиды Степановой, сослуживицы Молодцова. Именно она сказала такую знаменитую фразу: «В милицию, Андрей Палыч, просто так не забирают. Теперь».

«Бриллиантовая рука»

Фото © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk

Все помнят этот шедевральный фильм Гайдая, в котором советский служащий Семён Горбунков по ошибке становится «закладчиком» контрабандистов, перевозящим драгоценности в гипсе на сломанной руке. Именно женой главного героя и была в фильме Нина Гребешкова. Она говорила своему мужу такие слова: «Завербовали! Но как он мог? Ах, он такой доверчивый... А рука... Его пытали! Как же я раньше не догадалась?»

«Испытание верности»

Фото © Кадр из фильма «Испытание верности», режиссёр Иван Пырьев / Kinopoisk

Фильм рассказывает о супружеской паре — известном хирурге Евгении и его жене Ольге. Их брак даёт трещину, когда Евгений увлекается молодой коллегой. Ольга, оставшись одна, находит силы начать новую жизнь, реализоваться в профессии и даже встретить новую любовь. Испытания временем и изменой закаляют её характер.

Актриса сыграла эпизодическую роль подруги Ольги в одном из эпизодов фильма. Это одна из её ранних работ в кино. Однако её фраза про истинную любовь во время разговора с главной героиней запомнилась многим навсегда: «Ой, Оля, сестричка милая, я так счастлива. Игорь Варенцов сделал мне сейчас предложение. Он говорит, что любит меня и будет любить... — Всю жизнь? — Да-да, так и сказал. Всю жизнь. А ты откуда знаешь?»