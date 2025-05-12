Скончался актёр Александр Кобозев, известный по фильму «Друг мой, Колька!...»

Скончался актёр Александр Кобозев, известный по фильму Александра Митты «Друг мой, Колька!...». Ему было 80 лет. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной смерти артиста стала остановка сердца. В воскресенье днём актёру стало плохо в его квартире в Москве, Кобозева госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Родные рассказали, что артист страдал несколькими заболеваниями.

Кобозев получил известность после того, как исполнил роль пионера-двоечника Кольки Снегирёва в фильме «Друг мой, Колька!...». Затем он работал на телевидении, но после нескольких инфарктов отказался от публичной деятельности.