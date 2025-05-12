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12 мая, 07:16

Скончался актёр Александр Кобозев, известный по фильму «Друг мой, Колька!...»

SHOT: Умер актёр Александр Кобозев, известный по фильму «Друг мой, Колька!...»

Обложка © Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», режиссеры Александр Митта, Алексей Салтыков, сценаристы Александр Хмелик, Сергей Ермолинский / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», режиссеры Александр Митта, Алексей Салтыков, сценаристы Александр Хмелик, Сергей Ермолинский / Kinopoisk

Скончался актёр Александр Кобозев, известный по фильму Александра Митты «Друг мой, Колька!...». Ему было 80 лет. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной смерти артиста стала остановка сердца. В воскресенье днём актёру стало плохо в его квартире в Москве, Кобозева госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Родные рассказали, что артист страдал несколькими заболеваниями.

Кобозев получил известность после того, как исполнил роль пионера-двоечника Кольки Снегирёва в фильме «Друг мой, Колька!...». Затем он работал на телевидении, но после нескольких инфарктов отказался от публичной деятельности.

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Никита Никонов
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