Скончалась актриса сериала «Обручальное кольцо» Ольга Моховая

В возрасте 54 лет скончалась известная актриса, певица и режиссёр Ольга Моховая, о чем сообщили представители Театра имени Моссовета.

«Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Шок и боль... От нас ушла Ольга Моховая — Мария Магдалина из «ИХС», Алёна из «Шиворот-навыворот», Таня из «Заповедника», Лицци из «Потопа», Эмма из «Странной истории», — говорится в сообщении театра.

Моховая являлась автором пьесы и режиссёром спектакля «Вдовий пароход», который, как сообщили в театре, будет показан 22 июня в Музее-театре «Булгаковский дом». Теперь эта постановка станет данью памяти актрисе.

Актриса родилась в Москве 14 июня 1970 года. Получив среднее образование, она поступила на экономический факультет ВГИК, параллельно работая на «Мосфильме» в качестве администратора на съёмочных площадках у таких режиссёров, как Павел Чухрай и Вадим Абдрашитов. После окончания ВТУ им. Б.В. Щукина, в 1993 году Моховая начала свою карьеру в Театре им. Моссовета, исполнив роль Магдалины в спектакле «Иисус Христос — суперзвезда», которую играла на протяжении 15 лет.

В последние годы Моховая сосредоточилась на собственных проектах, режиссуре и драматургии. Она является автором музыкально-героической драмы «Чертополох», в которой сыграла роль Морганы. Помимо этого, она работала на радио «Книга» и радио «Вера», а также руководила театральной студией «На колёсах» в детском хосписе «Дом с маяком» в качестве арт-волонтёра.

Деятельница киноискусств также известна своими ролями в кино и сериалах, таких как «Заповедник», «Обручальное кольцо», «Петровка, 38. Команда Семёнова», «Кодекс чести» и многих других.