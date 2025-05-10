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10 мая, 12:04

Бывший режиссёр программы «Время» Калерия Кислова умерла в 99 лет

Калерия Кислова. Обложка © ТАСС / Константин Петров

Калерия Кислова. Обложка © ТАСС / Константин Петров

Режиссёр советского и российского телевидения, бывший главный режиссёр программы «Время» Калерия Кислова ушла из жизни, ей было 99 лет. Об этом сообщили в дирекции информационных программ Первого канала, добавив, что она была одним из старейших работников телеканала.

«Калерия Венедиктовна умерла на 100-м году жизни», — говорится в заявлении Первого канала.

Калерия Кислова родилась в Сибири, училась в студии новосибирского театра «Красный факел», после чего поступила в ГИТИС. Она пришла на телевидение в 1961 году. Режиссёром программы «Время» Калерия Венедиктовна была в период с 1977 по 2006 год.

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Ранее сообщалось, что на 97-м году жизни скончалась детская писательница Софья Прокофьева, автор знаменитой книги «Приключения жёлтого чемоданчика». Она также известна как автор сценариев для детских фильмов.

Татьяна Миссуми
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