Автор «Приключений жёлтого чемоданчика» Софья Прокофьева умерла в 96 лет

На 97-м году жизни скончалась детская писательница Софья Прокофьева, автор знаменитой книги «Приключения жёлтого чемоданчика». О её кончине 8 мая сообщил издательский дом «Городец».

«Умерла любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку», — говорится в некрологе.

Софья Прокофьева была известна как автор сказок, стихов и сценариев для детских фильмов. Она написала сценарии к мультфильмам «Лоскутик и облако», «Остров капитанов», «Ученик волшебника».