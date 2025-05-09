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8 мая, 21:33

Автор «Приключений жёлтого чемоданчика» Софья Прокофьева умерла в 96 лет

Софья Прокофьева. Обложка © VK / Издательский дом «Городец»

Софья Прокофьева. Обложка © VK / Издательский дом «Городец»

На 97-м году жизни скончалась детская писательница Софья Прокофьева, автор знаменитой книги «Приключения жёлтого чемоданчика». О её кончине 8 мая сообщил издательский дом «Городец».

«Умерла любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку», — говорится в некрологе.

Софья Прокофьева была известна как автор сказок, стихов и сценариев для детских фильмов. Она написала сценарии к мультфильмам «Лоскутик и облако», «Остров капитанов», «Ученик волшебника».

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А недавно стало известно о смерти 11-летней актрисы Милены Брандао, звезды сериала «Единомышленники». Милена скончалась после борьбы с загадочной болезнью, которую врачи так и не смогли диагностировать. За время госпитализации у девочки зафиксировали многочисленные остановки сердца.

Антон Голыбин
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