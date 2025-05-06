11-летняя звезда сериала «Единомышленники» скончалась от загадочной болезни

В возрасте 11 лет скончалась юная актриса Милена Брандао, известная зрителям по сериалу Netflix «Единомышленники» (Sintonia). Печальное событие произошло 2 мая после мучительной борьбы с загадочной болезнью, которая так и не была диагностирована врачами.

По информации портала TMZ, за время госпитализации у девочки зафиксировали не менее 13 остановок сердца. Всё началось 24 апреля, когда у Милены появились первые тревожные симптомы: мучительные головные боли, боли в ногах, постоянная сонливость и полная потеря аппетита. Через четыре дня, 28 апреля, она потеряла сознание дома и была срочно доставлена в больницу.

В медицинском учреждении состояние юной актрисы стремительно ухудшалось — у неё случился инфаркт, после чего последовала череда остановок сердца (по 2-3 эпизода ежедневно) и семь случаев остановки дыхания. Несмотря на все усилия врачей, спасти Милену не удалось — медики констатировали смерть мозга. 3 мая её мать официально подтвердила трагическую новость в социальных сетях.