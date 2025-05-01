Старейшая жительница планеты Ина Канабарро Лукас скончалась в возрасте 116 лет

В возрасте 116 лет скончалась монахиня Ина Канабарро Лукас, которая считалась старейшей жительницей планеты. Её жизнь завершилась в бразильском городе Порту-Алегри, о чём сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Конгрегацию сестёр кармелиток, в стенах которой она провела большую часть своей жизни.

Ина родилась 8 июня 1908 года. Статус самой пожилой женщины на Земле она получила после смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года — та так же прожила 116 лет. Представительницы ордена отметили, что сестра Ина оставила светлый след, наполненный верой, добротой и личным примером, вдохновляющим тех, кто её знал.