Старейшая жительница планеты Ина Канабарро Лукас скончалась в возрасте 116 лет
Монахиня Ина Канабарро Лукас. Обложка © LongeviQuest / Carlos Macedo
В возрасте 116 лет скончалась монахиня Ина Канабарро Лукас, которая считалась старейшей жительницей планеты. Её жизнь завершилась в бразильском городе Порту-Алегри, о чём сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Конгрегацию сестёр кармелиток, в стенах которой она провела большую часть своей жизни.
Ина родилась 8 июня 1908 года. Статус самой пожилой женщины на Земле она получила после смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года — та так же прожила 116 лет. Представительницы ордена отметили, что сестра Ина оставила светлый след, наполненный верой, добротой и личным примером, вдохновляющим тех, кто её знал.
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