Помнит имя, но забыла возраст: Жительница Крыма с синдромом Дауна попала в Книгу рекордов России

Жительница Крыма Людмила Тимощук, родившаяся 10 ноября 1955 года, попала в Книгу рекордов России как самая долгоживущая женщина с синдромом Дауна. На момент фиксации рекорда ей было 69 лет, сообщили представители книги рекордов России.

Людмила Васильевна родилась в селе Поляхова, Теофипольского района Хмельницкой области. В детстве, до шести лет, она не отличалась крепким здоровьем. В семь лет её определили в школу-интернат в городе Снятын, где она училась, навещая родителей только во время каникул. В 16 лет Тимощук вернулась из интерната домой, где помогала семье по хозяйству: носила воду, убирала двор и заботилась о младших брате и сестре.



Трудно поверить, что эта женщина, которая раньше с лёгкостью вспоминала президентов и пересказывала фильмы, теперь забыла эти вещи. Людмила Васильевна еще помнит свое имя, но возраст уже не может назвать. Но, к счастью, её доброе сердце осталось прежним: она по-прежнему очень ласковая и любит людей. Ей по-прежнему нравится бывать в гостях и ходить в церковь.

Предыдущий рекорд принадлежал жительнице Кировской области. Результат Вершининой Валентины Николаевны — 57 лет 2 месяца 1 день.