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27 февраля, 13:50

В России создали уникальную книгу-игрушку для детей с синдромом Дауна

Учёные из РТУ МИРЭА разработали уникальную книгу-игрушку, адаптированную для детей с синдромом Дауна. Специальные страницы книги должны помочь особенным детям в развитии тактильных ощущений и мелкой моторики, сообщает «Газета.ru». По данным издания, познавательная игрушка сочетает в себе яркие иллюстрации, звуковые эффекты и поверхности с текстурами.

В книге доступны различные задания. А сочетание эффектов, направленных на разные органы чувств, создаёт многослойный опыт взаимодействия, стимулирующий познавательное развитие ребёнка. Маленький пациент проходит образовательный процесс через увлекательную игру.

«Книга-игрушка помогает детям с синдромом Дауна повысить уверенность в себе, улучшить самооценку и легче интегрироваться в общество», — отметила доцент кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА Виктория Садонова.

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Ранее генетик назвала почти стопроцентный способ выявить синдром Дауна у плода. По словам эксперт, недуг может помочь обнаружить неинвазивный пренатальный тест.

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freepik

Борис Эльфанд
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