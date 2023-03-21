Генетик назвала почти стопроцентный способ выявить синдром Дауна у плода

Синдром Дауна у плода почти со стопроцентной точностью может определить неинвазивный пренатальный тест. Об этом рассказала Валентина Гнетецкая, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.

"Большинство неинвазивных пренатальных тестов, которые в первую очередь направлены на диагностику самой частой хромосомной патологии — трисомии по 21-й хромосоме, практически со 100%-чувствительностью", — отметила специалист на научно-практической конференции "Всемирный день людей с синдромом Дауна: социально-медицинские аспекты помощи семьям".

Генетик добавила, что комбинированный скрининг, введённый для всех беременных россиянок при выявлении синдрома Дауна у будущего ребёнка демонстрирует точность в 90%.

21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна. Эта дата выбрана неслучайно, ведь патология связана с 3 копиями 21-й хромосомы (трисомия по 21-й хромосоме).