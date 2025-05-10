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9 мая, 23:09

Пережившая холокост Марго Фридлендер умерла 9 мая в 103 года

Марго Фридлендер. Обложка © ТАСС / AP

Марго Фридлендер. Обложка © ТАСС / AP

Одна из наиболее известных свидетельниц Холокоста в Германии Марго Фридлендер скончалась 9 мая в возрасте 103 лет. О её смерти сообщил телеканал NTV, ссылаясь на фонд, который она сама основала.

Фридлендер появилась на свет в 1921 году в Берлине. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили всю её семью в концлагерях, однако ей удалось выжить. После окончания войны она эмигрировала в США, а затем вернулась в Берлин.

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Фридлендер получила известность благодаря своей автобиографии и создала благотворительный фонд. В Германии её дважды награждали орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Ранее в Саратове на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Антонина Борисова. Она участвовала в освобождении Белграда и Будапешта.

Лия Мурадьян
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