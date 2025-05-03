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3 мая, 00:07

Российско-американский политолог Эдуард Лозанский умер в США в возрасте 84 лет

Эдуард Лозанский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Эдуард Лозанский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В США ушёл из жизни 84-летний российско-американский политолог, директор Русского дома в Вашингтоне, физик и общественный деятель Эдуард Лозанский. Об этом сообщил Международный совет российских соотечественников (МСРС).

«Патриотизм, принципиальность, ответственность, настойчивость, высочайший гуманизм, верность идеалам правды и справедливости всегда отличали Эдуарда Дмитриевича в его благородной деятельности», — говорится в заявлении.

Лозанский эмигрировал в США в 1976 году с опытом работы в Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова. Он участвовал в общественной и политической деятельности, направленной на развитие российско-американского диалога.

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Антон Голыбин
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