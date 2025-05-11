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11 мая, 17:52

В возрасте 87 лет умер Виктор Геращенко, дважды руководивший Центробанком России

Виктор Геращенко. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Виктор Геращенко. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В возрасте 87 лет умер экономист и экс-предстедатель Банка России Виктор Геращенко. О смерти финансиста, дважды возглавлявшего ЦБ РФ и дважды — Госбанк СССР, сообщила депутат Оксана Дмитриева.

Виктор Геращенко вошёл в историю как «крёстный отец» российской банковской системы переходного периода. Его профессиональный путь охватывал ключевые этапы экономического развития страны — от советской плановой экономики до становления рыночных отношений в 1990-е годы.

Особую известность Геращенко получил за решительные действия во время финансового кризиса 1998 года, когда его опыт и авторитет помогли стабилизировать ситуацию в банковском секторе. Даже после ухода с поста председателя ЦБ он продолжал активную экспертно-аналитическую работу, оставаясь одним из самых уважаемых специалистов в финансовой сфере.

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Неделей ранее стало известно о смерти депутата ГД РФ Павла Качкаева. Он был мэром Уфы на протяжении восьми лет, причиной смерти стала остановка сердца.

Юрий Лысенко
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