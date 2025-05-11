Скончался автор детских сказок и поэт Евгений Клюев

9 мая скончался известный русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, журналист и педагог Евгений Клюев. О смерти писателя сообщили в Telegram-канале Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Писателю было 72 года.

«9 мая скончался сказочник и поэт Евгений Клюев», — говорится в сообщении.

МТЮЗ также сообщил, что 11 мая состоится показ спектакля «Вальс простого карандаша», созданного по мотивам сказок Клюева. По его книге «Когда А была арбалетом…» был создан мультипликационный сериал, транслировавшийся на телеканале «Карусель» с 2012 года. МТЮЗ и Российский академический молодежный театр (РАМТ) ставили по его сказкам спектакли «Вальс простого карандаша» и «Сказки на всякий случай».

Евгений Клюев является лауреатом премии «Серебряная Литера» за произведение «Сказки на всякий случай», лауреатом «Русской премии», номинантом «Студенческого Букера» и финалистом премии «Большая книга». Его произведения переведены на несколько европейских языков.

Клюев родился в 1954 году в Твери. Он окончил Тверской государственный университет по специальности «Русский язык и литература», а затем аспирантуру в МГУ им. М.В. Ломоносова.