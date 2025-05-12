«Заработал квартиру на Патриках, а вы?»: Рудковская похвасталась доходами своего сына

Продюсер Яна Рудковская и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» заявила в своём телеграм-канале, что её сын Александр Плющенко в 12 лет заработал на квартиру в самом элитном районе Москвы — на Патриарших прудах.

Разговор про имущество Рудковская начала не просто так. Продюсера обвинили в том, что она слишком захваливает своего сына и внушает остальным об исключительности Александра. Мол, никому не удаётся на льду выполнять элементы, которые с лёгкостью может демонстрировать Плющенко-младший. Жена фигуриста решила не молчать, а высказала своё мнение касаемо этой ситуации.

«Кто сейчас может параллельно прыгнуть тройной прыжок с сыном? Пока на сегодня никто это не может сделать — только сын Плющенко и его папа. Но у любого ребёнка с детства должна быть дисциплина, которая потом поможет ему в любой области. А ещё должно быть деятельное, развивающее хобби. У него оно уже профессиональное и приносящее деньги! На квартиру-то он на Патриках уже в 12 лет заработал, а вы?» — заявила Рудковская.

К слову, Александра часто называют Гномом Гномычем, это прозвище придумали в семье. По словам Рудковской, он получил его ещё в роддоме. При рождении вес мальчика был всего 2,8 кг, и кто-то в шутку сказал, что он гном.