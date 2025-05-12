«Предбанник весь сгорел»: Пожар вспыхнул в роскошном особняке певца Анатолия Цоя в Подмосковье

В Подмосковье вспыхнул пожар в загородном доме экс-участника группы MBAND, музыканта Анатолия Цоя. Возгорание удалось оперативно потушить, однако некоторые помещения сильно пострадали, сообщил сам артист в личном телеграм-канале.

Последствия пожара в доме Анатолия Цоя. Видео © Telegram / TSOY_official

«Такое утро. Началось не с кофе» — поделился певец.

По словам Цоя, сильнее всего пострадал предбанник. Стены и потолок комнаты обуглились, также повреждена мебель.