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12 мая, 14:55

«Предбанник весь сгорел»: Пожар вспыхнул в роскошном особняке певца Анатолия Цоя в Подмосковье

В Подмосковье вспыхнул пожар в загородном доме певца Анатолия Цоя

Певец Анатолий Цой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anatoliytsoy_official

Певец Анатолий Цой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anatoliytsoy_official

В Подмосковье вспыхнул пожар в загородном доме экс-участника группы MBAND, музыканта Анатолия Цоя. Возгорание удалось оперативно потушить, однако некоторые помещения сильно пострадали, сообщил сам артист в личном телеграм-канале.

Последствия пожара в доме Анатолия Цоя. Видео © Telegram / TSOY_official

«Такое утро. Началось не с кофе» — поделился певец.

По словам Цоя, сильнее всего пострадал предбанник. Стены и потолок комнаты обуглились, также повреждена мебель.

Пожар произошёл в студии во время фотосессии Олега Газманова
Пожар произошёл в студии во время фотосессии Олега Газманова

Ранее Life.ru сообщал о пожаре, что внезапно вспыхнул в раздевалке подмосковной гимназии. Детей и сотрудников оперативно эвакуировали, обошлось без жертв и пострадавших.

Мария Любицкая
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