«Предбанник весь сгорел»: Пожар вспыхнул в роскошном особняке певца Анатолия Цоя в Подмосковье
В Подмосковье вспыхнул пожар в загородном доме певца Анатолия Цоя
Певец Анатолий Цой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anatoliytsoy_official
В Подмосковье вспыхнул пожар в загородном доме экс-участника группы MBAND, музыканта Анатолия Цоя. Возгорание удалось оперативно потушить, однако некоторые помещения сильно пострадали, сообщил сам артист в личном телеграм-канале.
Последствия пожара в доме Анатолия Цоя. Видео © Telegram / TSOY_official
«Такое утро. Началось не с кофе» — поделился певец.
По словам Цоя, сильнее всего пострадал предбанник. Стены и потолок комнаты обуглились, также повреждена мебель.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре, что внезапно вспыхнул в раздевалке подмосковной гимназии. Детей и сотрудников оперативно эвакуировали, обошлось без жертв и пострадавших.