Пожар произошёл в студии во время фотосессии Олега Газманова
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В разговоре с SHOT ассистентка Олега Газманова поделилась, что в фотостудии, где артист готовился к съёмке в честь Дня Победы, вспыхнул пожар с сильным задымлением.
Команда оперативно покинула помещение, обошлось без пострадавших. Газманов, ненадолго заглянув домой, продолжил работу в другой студии.
Сам певец признался, что изначально был против съёмки в этот день, но уступил уговорам. Стоит отметить, что это не первый инцидент в здании бывшего электрозавода в Преображенском: в феврале там бушевал пожар, унёсший 20 пострадавших.
Ранее в Москве на улице Лесной в шестиэтажном доме произошёл пожар, после тушения которого было обнаружено тело 74-летней актрисы Людмилы Суворкиной. По информации журналистов, возгорание охватило площадь в 20 квадратных метров, а обугленное тело артистки нашли пожарные. Соседи рассказали, что Суворкина жила одна в трёхкомнатной квартире и вела антисоциальный образ жизни.