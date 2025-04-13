Пожар произошёл в студии во время фотосессии Олега Газманова

В разговоре с SHOT ассистентка Олега Газманова поделилась, что в фотостудии, где артист готовился к съёмке в честь Дня Победы, вспыхнул пожар с сильным задымлением.

Команда оперативно покинула помещение, обошлось без пострадавших. Газманов, ненадолго заглянув домой, продолжил работу в другой студии.

Сам певец признался, что изначально был против съёмки в этот день, но уступил уговорам. Стоит отметить, что это не первый инцидент в здании бывшего электрозавода в Преображенском: в феврале там бушевал пожар, унёсший 20 пострадавших.