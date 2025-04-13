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13 апреля, 14:05

Пожар произошёл в студии во время фотосессии Олега Газманова

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В разговоре с SHOT ассистентка Олега Газманова поделилась, что в фотостудии, где артист готовился к съёмке в честь Дня Победы, вспыхнул пожар с сильным задымлением.

Команда оперативно покинула помещение, обошлось без пострадавших. Газманов, ненадолго заглянув домой, продолжил работу в другой студии.

Сам певец признался, что изначально был против съёмки в этот день, но уступил уговорам. Стоит отметить, что это не первый инцидент в здании бывшего электрозавода в Преображенском: в феврале там бушевал пожар, унёсший 20 пострадавших.

Пожар охватил резиденцию президента Сьерра-Леоне
Пожар охватил резиденцию президента Сьерра-Леоне

Ранее в Москве на улице Лесной в шестиэтажном доме произошёл пожар, после тушения которого было обнаружено тело 74-летней актрисы Людмилы Суворкиной. По информации журналистов, возгорание охватило площадь в 20 квадратных метров, а обугленное тело артистки нашли пожарные. Соседи рассказали, что Суворкина жила одна в трёхкомнатной квартире и вела антисоциальный образ жизни.

Оксана Попова
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