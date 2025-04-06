Звезду фильма «Центровой из поднебесья» нашли мёртвой после пожара в центре Москвы

В Москве на улице Лесной в шестиэтажном доме произошёл пожар, после тушения которого было обнаружено тело 74-летней актрисы Людмилы Суворкиной. Об этом сообщает сайт Mk.ru. По его данным, пожар произошёл накануне вечером.

Людмила Суворкина родилась 25 января 1951 года в Кинешме. Окончив ГИТИС, она служила в театрах Тулы и Челябинска, а с 1978 года — в Малом театре. Она также основала детский театр «Голубятня». Суворкина снималась в кино и на телевидении, и её звёздный час наступил в 1975 году, когда она сыграла главную героиню, певицу Нину Челнокову, в спортивно-музыкальной мелодраме «Центровой из поднебесья». Эта роль принесла ей широкую известность и признание зрителей. Суворкина также снялась в таких фильмах, как «Дети Ванюшина», «Недоросль» и «Француз».