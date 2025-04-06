Звезду фильма «Центровой из поднебесья» нашли мёртвой после пожара в центре Москвы
Mk.ru: Советская актриса Людмила Суворкина погибла при пожаре в Москве
Людмила Суворкина в фильме «Центровой из поднебесья» (1975), режиссёр Исаак Магитон. Обложка © Kino-teatr.ru
В Москве на улице Лесной в шестиэтажном доме произошёл пожар, после тушения которого было обнаружено тело 74-летней актрисы Людмилы Суворкиной. Об этом сообщает сайт Mk.ru. По его данным, пожар произошёл накануне вечером.
По информации журналистов, возгорание охватило площадь в 20 квадратных метров, а обугленное тело артистки нашли пожарные. Соседи рассказали, что Суворкина жила одна в трёхкомнатной квартире и вела антисоциальный образ жизни.
Людмила Суворкина родилась 25 января 1951 года в Кинешме. Окончив ГИТИС, она служила в театрах Тулы и Челябинска, а с 1978 года — в Малом театре. Она также основала детский театр «Голубятня». Суворкина снималась в кино и на телевидении, и её звёздный час наступил в 1975 году, когда она сыграла главную героиню, певицу Нину Челнокову, в спортивно-музыкальной мелодраме «Центровой из поднебесья». Эта роль принесла ей широкую известность и признание зрителей. Суворкина также снялась в таких фильмах, как «Дети Ванюшина», «Недоросль» и «Француз».
Ранее Life.ru сообщал, что в Эстонии в возрасте 62 лет умер актёр Мярт Виснапуу. Российским зрителям он знаком по эпизодической роли в популярном сериале «Вход в лабиринт», в основу которого лёг роман братьев Вайнеров «Лекарство против страха».