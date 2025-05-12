Пожар вспыхнул в раздевалке подмосковной гимназии
MK.ru: Школьная раздевалка загорелась в гимназии в подмосковных Люберцах
В гимназии в подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте в понедельник утром произошло возгорание. К счастью, никто из детей и сотрудников образовательного учреждения не пострадал. Об этом сообщает сайт MK.ru.
По данным издания, инцидент случился в 8:50 в раздевалке. Предположительно, причиной пожара стало воспламенение одежды учащихся. Дети в панике побежали по коридору, чтобы быстрее оказаться на улице. К счастью, всем сотрудникам гимназии и учащимся удалось оперативно покинуть горящее здание.
Пожар в гимназии. Видео © Telegram / «МК: срочные новости»
«Никто не пострадал», — отмечается в публикации.
В настоящее время ведётся работа по ликвидации последствий возгорания.
Ранее сообщалось, что в селе Восточное Хабаровского края загорелась общеобразовательная школа. Пламя моментально охватило здание и наполнилось густым чёрным дымом. Всем детям и учителям пришлось экстренно покидать образовательное учреждение.
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