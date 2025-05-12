Пожар вспыхнул в раздевалке подмосковной гимназии

В гимназии в подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте в понедельник утром произошло возгорание. К счастью, никто из детей и сотрудников образовательного учреждения не пострадал. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, инцидент случился в 8:50 в раздевалке. Предположительно, причиной пожара стало воспламенение одежды учащихся. Дети в панике побежали по коридору, чтобы быстрее оказаться на улице. К счастью, всем сотрудникам гимназии и учащимся удалось оперативно покинуть горящее здание.

Пожар в гимназии. Видео © Telegram / «МК: срочные новости»

«Никто не пострадал», — отмечается в публикации.

В настоящее время ведётся работа по ликвидации последствий возгорания.