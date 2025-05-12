Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 09:06

Пожар вспыхнул в раздевалке подмосковной гимназии

MK.ru: Школьная раздевалка загорелась в гимназии в подмосковных Люберцах

В гимназии в подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте в понедельник утром произошло возгорание. К счастью, никто из детей и сотрудников образовательного учреждения не пострадал. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, инцидент случился в 8:50 в раздевалке. Предположительно, причиной пожара стало воспламенение одежды учащихся. Дети в панике побежали по коридору, чтобы быстрее оказаться на улице. К счастью, всем сотрудникам гимназии и учащимся удалось оперативно покинуть горящее здание.

Пожар в гимназии. Видео © Telegram / «МК: срочные новости»

«Никто не пострадал», — отмечается в публикации.

В настоящее время ведётся работа по ликвидации последствий возгорания.

Школьник спас девушку, которую на улице пытался похитить неизвестный
Школьник спас девушку, которую на улице пытался похитить неизвестный

Ранее сообщалось, что в селе Восточное Хабаровского края загорелась общеобразовательная школа. Пламя моментально охватило здание и наполнилось густым чёрным дымом. Всем детям и учителям пришлось экстренно покидать образовательное учреждение.

Обложка ©

Telegram / «МК: срочные новости»

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar