Школьник спас девушку, которую на улице пытался похитить неизвестный
В Волгодонске неизвестный пытался похитить девушку, но ему помешал подросток
Снимок предполагаемого похитителя. Обложка © VK / Омск ВК
В Волгодонске Ростовской области неизвестный мужчина пытался похитить девушку. Злоумышленника остановил проходивший мимо подросток. Ситуацию сняла камера видеонаблюдения, о происшествии сообщает SHOT.
Попытка похищения девушки в Волгодонске. Видео © VK / Найдись | Волгодонск
Всё произошло примерно в два часа дня, на улице Гагарина. Школьник проявил героизм, сорвав попытку похищения 19-летней девушки. Неизвестный мужчина внезапно напал на неё со спины, схватил и попытался силой увести. Хрупкая девушка оказала сопротивление и начала звать на помощь.
Услышав крики, находившийся неподалеку подросток немедленно вмешался и освободил жертву от нападавшего. Благодаря его оперативным действиям, девушка не получила серьёзных травм. Злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия на автомобиле Datsun белого цвета, где его ожидал сообщник. В настоящее время полиция проводит расследование инцидента и ведет активный поиск подозреваемых.
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