Школьник спас девушку, которую на улице пытался похитить неизвестный

В Волгодонске Ростовской области неизвестный мужчина пытался похитить девушку. Злоумышленника остановил проходивший мимо подросток. Ситуацию сняла камера видеонаблюдения, о происшествии сообщает SHOT.

Попытка похищения девушки в Волгодонске. Видео © VK / Найдись | Волгодонск

Всё произошло примерно в два часа дня, на улице Гагарина. Школьник проявил героизм, сорвав попытку похищения 19-летней девушки. Неизвестный мужчина внезапно напал на неё со спины, схватил и попытался силой увести. Хрупкая девушка оказала сопротивление и начала звать на помощь.