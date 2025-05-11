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11 мая, 13:33

Школьник спас девушку, которую на улице пытался похитить неизвестный

В Волгодонске неизвестный пытался похитить девушку, но ему помешал подросток

Снимок предполагаемого похитителя. Обложка © VK / Омск ВК

Снимок предполагаемого похитителя. Обложка © VK / Омск ВК

В Волгодонске Ростовской области неизвестный мужчина пытался похитить девушку. Злоумышленника остановил проходивший мимо подросток. Ситуацию сняла камера видеонаблюдения, о происшествии сообщает SHOT.

Попытка похищения девушки в Волгодонске. Видео © VK / Найдись | Волгодонск

Всё произошло примерно в два часа дня, на улице Гагарина. Школьник проявил героизм, сорвав попытку похищения 19-летней девушки. Неизвестный мужчина внезапно напал на неё со спины, схватил и попытался силой увести. Хрупкая девушка оказала сопротивление и начала звать на помощь.

Услышав крики, находившийся неподалеку подросток немедленно вмешался и освободил жертву от нападавшего. Благодаря его оперативным действиям, девушка не получила серьёзных травм. Злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия на автомобиле Datsun белого цвета, где его ожидал сообщник. В настоящее время полиция проводит расследование инцидента и ведет активный поиск подозреваемых.

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Ранее Life.ru рассказывал о попытке похищения ребёнка в Уярском районе Красноярского края — к игравшему в песочнице девятилетнему мальчику подошёл незнакомый мужчина и потребовал идти за ним, угрожая ударить, если тут станет кричать. Ситуацию заметил сосед паренька, который вмешался и защитил его. Преступника задержала полиция, в его отношении возбуждено уголовное дело. Сожительница задержанного рассказывает, что он никогда не вёл себя конфликтно и хорошо относился к детям.

Юрий Лысенко
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