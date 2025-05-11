В Магасе нашли искалеченным похищенного из магазина парня и одного из преступников
СК: В Магасе нашли похищенного местного жителя, задержан подозреваемый
В ингушском городе Магасе сотрудники правоохранительных органов нашли похищенного из магазина 28-летнего жителя Яндара и одного из подозреваемых. Остальных участников преступления ищут, информирует СУ СКР по региону.
Место похищения мужчины в Яндаре. Видео © Telegram / СУ СК по Республике Ингушетия
«Установлено место нахождение потерпевшего, он госпитализирован в медицинское учреждение города Назрани с различными телесными повреждениями», – рассказали в управлении.
Подозреваемый доставлен на допрос в Назрановский межрайонный следственный отдел, устанавливаются его сообщники и мотивы. Следователи намерены просить суд о его аресте.
Как уже писал Life.ru, несколько человек, вооружённых огнестрельным оружием, напали на мужчину и похитили его у продуктового магазина по улице Орджоникидзе в Яндаре. Следователи прибыли на место преступления, где нашли гильзы калибра 5.45 мм и травматический пистолет.