Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 11:35

В Магасе нашли искалеченным похищенного из магазина парня и одного из преступников

СК: В Магасе нашли похищенного местного жителя, задержан подозреваемый

Фото © СУ СК по Республике Ингушетия

Фото © СУ СК по Республике Ингушетия

В ингушском городе Магасе сотрудники правоохранительных органов нашли похищенного из магазина 28-летнего жителя Яндара и одного из подозреваемых. Остальных участников преступления ищут, информирует СУ СКР по региону.

Место похищения мужчины в Яндаре. Видео © Telegram / СУ СК по Республике Ингушетия

«Установлено место нахождение потерпевшего, он госпитализирован в медицинское учреждение города Назрани с различными телесными повреждениями», – рассказали в управлении.

Подозреваемый доставлен на допрос в Назрановский межрайонный следственный отдел, устанавливаются его сообщники и мотивы. Следователи намерены просить суд о его аресте.

Как уже писал Life.ru, несколько человек, вооружённых огнестрельным оружием, напали на мужчину и похитили его у продуктового магазина по улице Орджоникидзе в Яндаре. Следователи прибыли на место преступления, где нашли гильзы калибра 5.45 мм и травматический пистолет.

«Закричишь — ударю»: Мужчина пытался украсть мальчика из песочницы прямо при детях
«Закричишь — ударю»: Мужчина пытался украсть мальчика из песочницы прямо при детях
Андрей Бражников
  • Новости
  • Криминал
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar