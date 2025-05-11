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11 мая, 01:12

Вооружённых похитителей человека ищут правоохранители в Ингушетии

Похищение человека расследуют в Ингушетии. Обложка © СУ СК по Республике Ингушетия

Похищение человека расследуют в Ингушетии. Обложка © СУ СК по Республике Ингушетия

В городе Магас Республики Ингушетия несколько человек, вооружённых огнестрельным оружием, напали на мужчину и похитили его прямо на улице. Уголовное дело уже возбудили, а злоумышленников активно разыскивают. Как сообщил Следственный комитет республики, инцидент произошёл вечером 10 мая.

«Группа неустановленных лиц в количестве не менее 6 человек, находясь около продуктового магазина по улице Орджоникидзе с.п. Яндаре Назрановского муниципального района республики, с применением оружия совершила похищение 28-летнего местного жителя»,сообщили в управлении СК.

Похищение человека расследуют в Ингушетии. Видео © Telegram / СУ СК по Республике Ингушетия

После похищения нападавшие уехали на автомобилях. Следователи прибыли на место преступления, где провели осмотр. Они нашли гильзы калибра 5.45 мм и травматический пистолет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают с возможными свидетелями инцидента.

Пистолет, оставленный похитителями человека на месте преступления в Ингушетии. Фото © Telegram / СУ СК по Республике Ингушетия

Пистолет, оставленный похитителями человека на месте преступления в Ингушетии. Фото © Telegram / СУ СК по Республике Ингушетия

Пьяный мужчина насмерть сбил пешехода и порезал пять человек на Сахалине
Пьяный мужчина насмерть сбил пешехода и порезал пять человек на Сахалине

Ранее жительница Уярского района Красноярского края рассказала, что неизвестный мужчина пытался похитить её 9-летнего сына прямо из песочницы. Мальчик играл с друзьями у дома, когда над ними появился пьяный 36-летний местный житель.

Лия Мурадьян
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