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10 мая, 02:43

Пьяный мужчина насмерть сбил пешехода и порезал пять человек на Сахалине

На Сахалине произошла страшная трагедия. Пьяный мужчина на автомобиле сбил пешехода и ранил ещё пятерых человек. Инцидент случился утром 9 мая в Корсакове на улице Окружной, сообщает Telegram-канал SHOT.

Неадекватный водитель по имени Евгений схватил большой тесак и нанёс ранения как минимум пятерым людям. После он размахивал ножом и бросил мусорку в мужчин. Затем водитель сел в автомобиль и насмерть сбил прохожего, оставив машину на его теле. Затем он снова выскочил из автомобиля и начал угрожать присутствующим тем же ножом.

Неадекват сбил человека на Сахалине и бросился с ножом на пешеходов. Видео © Telegram / SHOT

Одна девушка пыталась его успокоить и просила убрать машину с погибшего. В конечном итоге неадекват просто сбежал с места происшествия. Полиция вскоре задержала подозреваемого 2001 года рождения. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. Местная прокуратура взяла дело под контроль.

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Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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