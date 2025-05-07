В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор
ФСБ сорвала теракт у кафедрального собора в Барнауле, задержав иностранца
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В Барнауле оперативники пресекли попытку поджога кафедрального собора: задержан молодой иностранец 2004 года рождения, действовавший по заданию международной террористической группировки. Как сообщили в УФСБ по Алтайскому краю, подозреваемый намеревался поджечь здание с помощью канистры дизельного топлива, чтобы дестабилизировать работу местных властей. Заявление приводит РИА «Новости».
Злоумышленника поймали на месте преступления, не дав завершить задуманное. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт, а суд отправил его под арест.
Ранее ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста. По данным следствия, 52-летний безработный житель посёлка Советский активно участвовал в украинских онлайн-сообществах, где публиковались антироссийские материалы, направленные на дискредитацию ВС РФ и разжигание русофобии. В одном из таких чатов он оставил сообщения с призывами к уничтожению стратегического объекта.