День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 06:46

В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор

ФСБ сорвала теракт у кафедрального собора в Барнауле, задержав иностранца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

В Барнауле оперативники пресекли попытку поджога кафедрального собора: задержан молодой иностранец 2004 года рождения, действовавший по заданию международной террористической группировки. Как сообщили в УФСБ по Алтайскому краю, подозреваемый намеревался поджечь здание с помощью канистры дизельного топлива, чтобы дестабилизировать работу местных властей. Заявление приводит РИА «Новости».

Злоумышленника поймали на месте преступления, не дав завершить задуманное. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт, а суд отправил его под арест.

«Крыша поехала»: В Омске мужчина объяснил свои призывы к убийству русских
«Крыша поехала»: В Омске мужчина объяснил свои призывы к убийству русских

Ранее ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста. По данным следствия, 52-летний безработный житель посёлка Советский активно участвовал в украинских онлайн-сообществах, где публиковались антироссийские материалы, направленные на дискредитацию ВС РФ и разжигание русофобии. В одном из таких чатов он оставил сообщения с призывами к уничтожению стратегического объекта.

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar