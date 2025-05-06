День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 18:38

«Крыша поехала»: В Омске мужчина объяснил свои призывы к убийству русских

В Омске задержали мужчину за призывы к экстремизму и убийству русских

Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России и при силовой поддержке Росгвардии задержали в омской гостинице мужчину, который призывал в Сети к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Задержанный мужчина. Видео © Telegram / Омская полиция

«Прошу прощения за свои высказывания. Крыша поехала. <...> Много высказывал, за всё прошу прощения», — объяснил свои действия задержанный.

Мужчина 1985 года рождения в камуфляжной одежде записывал видео, в которых призывал убивать русских. Сейчас проводится дальнейшая процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.

В Приморье сотрудники УФСБ задержали студента по подозрению в помощи ГУР Украины
В Приморье сотрудники УФСБ задержали студента по подозрению в помощи ГУР Украины

Ранее ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста. По данным следствия, 52-летний безработный житель посёлка Советский активно участвовал в украинских онлайн-сообществах, где публиковались антироссийские материалы, направленные на дискредитацию ВС РФ и разжигание русофобии. В одном из таких чатов он оставил сообщения с призывами к уничтожению стратегического объекта.

Обложка ©

Telegram / Омская полиция

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar