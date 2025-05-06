«Крыша поехала»: В Омске мужчина объяснил свои призывы к убийству русских

Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России и при силовой поддержке Росгвардии задержали в омской гостинице мужчину, который призывал в Сети к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Задержанный мужчина. Видео © Telegram / Омская полиция

«Прошу прощения за свои высказывания. Крыша поехала. <...> Много высказывал, за всё прошу прощения», — объяснил свои действия задержанный.

Мужчина 1985 года рождения в камуфляжной одежде записывал видео, в которых призывал убивать русских. Сейчас проводится дальнейшая процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.