«Крыша поехала»: В Омске мужчина объяснил свои призывы к убийству русских
В Омске задержали мужчину за призывы к экстремизму и убийству русских
Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России и при силовой поддержке Росгвардии задержали в омской гостинице мужчину, который призывал в Сети к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Задержанный мужчина. Видео © Telegram / Омская полиция
«Прошу прощения за свои высказывания. Крыша поехала. <...> Много высказывал, за всё прошу прощения», — объяснил свои действия задержанный.
Мужчина 1985 года рождения в камуфляжной одежде записывал видео, в которых призывал убивать русских. Сейчас проводится дальнейшая процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.
Ранее ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста. По данным следствия, 52-летний безработный житель посёлка Советский активно участвовал в украинских онлайн-сообществах, где публиковались антироссийские материалы, направленные на дискредитацию ВС РФ и разжигание русофобии. В одном из таких чатов он оставил сообщения с призывами к уничтожению стратегического объекта.
Telegram / Омская полиция