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Регион
6 мая, 02:04

В Приморье сотрудники УФСБ задержали студента по подозрению в помощи ГУР Украины

ФСБ России задержала жителя Приморского края по подозрению в государственной измене. Как сообщило краевое управление ведомства, мужчина собирал и передавал информацию о стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры региона и местах дислокации правоохранительных органов представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В Приморье сотрудники УФСБ задержали мужчину по подозрению в помощи ГУР. Видео © Telegram / Антитеррор Приморья

Согласно официальному заявлению, подозреваемый действовал осознанно и из корыстных побуждений, понимая, что предоставляемые им сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ФСБ удалось документально зафиксировать противоправную деятельность гражданина.

В отношении задержанного, который является студентом одного из учебных заведений края, возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) сотрудники ФСБ России арестовали мужчину по подозрению в планировании террористической атаки на железнодорожном транспорте. Задержанный действовал по указанию украинской военизированной группы, признанной в нашей стране экстремистской.

Обложка ©

Telegram / Антитеррор Приморья

Артём Гапоненко
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