В Приморье сотрудники УФСБ задержали студента по подозрению в помощи ГУР Украины

ФСБ России задержала жителя Приморского края по подозрению в государственной измене. Как сообщило краевое управление ведомства, мужчина собирал и передавал информацию о стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры региона и местах дислокации правоохранительных органов представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В Приморье сотрудники УФСБ задержали мужчину по подозрению в помощи ГУР. Видео © Telegram / Антитеррор Приморья

Согласно официальному заявлению, подозреваемый действовал осознанно и из корыстных побуждений, понимая, что предоставляемые им сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ФСБ удалось документально зафиксировать противоправную деятельность гражданина.

В отношении задержанного, который является студентом одного из учебных заведений края, возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.