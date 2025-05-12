Умерла вдова режиссёра Гайдая Нина Гребешкова
Нина Гребешкова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Вдова режиссёра Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
«Профессиональная актриса, обладательница яркого таланта большого диапазона от драмы до комедии, Нина Павловна Гребешкова посвятила себя служению Гайдаю и его таланту. После ухода из жизни Леонида Иовича главным делом для Нины Павловны стало сохранение его наследия и памяти о нём», — говорится в сообщении Союза.
Нина Павловна пережила своего супруга на 32 года.
За всю карьеру Гребешкова сыграла около 130 киноролей. Её дебют состоялся уже на первом курсе ВГИКа, но народную любовь Нина Павловна получила за роли в кинокартинах супруга: врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев», Анна Горбушкина в «Не может быть!», тётя Клава в фильме «Спортлото-82».
А ранее стало известно о смерти актёра Александра Кобозева, известного по фильму Александра Митты «Друг мой, Колька!...». Ему было 80 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца. В воскресенье днём актёру стало плохо в его квартире в Москве, врачи не смогли его спасти.