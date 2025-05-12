Умерла вдова режиссёра Гайдая Нина Гребешкова

Вдова режиссёра Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Профессиональная актриса, обладательница яркого таланта большого диапазона от драмы до комедии, Нина Павловна Гребешкова посвятила себя служению Гайдаю и его таланту. После ухода из жизни Леонида Иовича главным делом для Нины Павловны стало сохранение его наследия и памяти о нём», — говорится в сообщении Союза.

Нина Павловна пережила своего супруга на 32 года.

За всю карьеру Гребешкова сыграла около 130 киноролей. Её дебют состоялся уже на первом курсе ВГИКа, но народную любовь Нина Павловна получила за роли в кинокартинах супруга: врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев», Анна Горбушкина в «Не может быть!», тётя Клава в фильме «Спортлото-82».