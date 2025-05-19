Умерла актриса из «Моей прекрасной няни», которая была родственницей Александра Блока

В возрасте 70 лет ушла из жизни актриса Ольга Блок-Миримская, известная по сериалу «Моя прекрасная няня». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Народная артистка России Ольга Блок-Миримская родилась в Петрозаводске 1 сентября 1954 года. После детства, проведённого в Крыму, где она начала изучать режиссуру, в 1982 году она переехала в Москву и вошла в труппу Театра-студии Олега Табакова. За годы работы артистка создала более 30 запоминающихся образов на сцене и экране, включая роль Шуры в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Стоит отметить, что Ольга Блок-Миримская является дальней родственницей поэта Александра Блока.