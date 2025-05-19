После операции умерла актриса фильма «Выше Радуги» Татьяна Басова
Кадр из фильма. Обложка © «Выше Радуги» (1968) реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарист Сергей Абрамов / Kinopoisk
На 64-м году жизни скончалась актриса, балерина и хореограф Татьяна Басова, известная по роли Сирены в фильме «Выше Радуги». Причиной смерти стали осложнения после операции на колене, сделанной в ноябре. О трагедии сообщила её дочь Эллен Килгас.
«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым. Врачи сделали всё возможное, они поддерживали её до конца», — рассказала Эллен.
Татьяна Басова родилась 7 июня 1960 года. Окончила Таллиннское хореографическое училище и Таллиннский университет по специальности «хореография». Работала солисткой балета Эстонской балетной труппы и участвовала в танцевальных шоу. После роли в фильме «Выше Радуги» снялась в лентах «Две пары и одиночество», «Ночная исповедь» и других.
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