После операции умерла актриса фильма «Выше Радуги» Татьяна Басова

На 64-м году жизни скончалась актриса, балерина и хореограф Татьяна Басова, известная по роли Сирены в фильме «Выше Радуги». Причиной смерти стали осложнения после операции на колене, сделанной в ноябре. О трагедии сообщила её дочь Эллен Килгас.

«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым. Врачи сделали всё возможное, они поддерживали её до конца», — рассказала Эллен.