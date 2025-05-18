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18 мая, 14:21

Умер актёр из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

Актёр из «Бандитского Петербурга» Алексей Кабанов умер в 69 лет

Алексей Кабанов. Обложка © kino-teatr

Алексей Кабанов. Обложка © kino-teatr

Ушёл из жизни актёр Алексей Кабанов, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». О его смерти сообщила пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом».

«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова — невосполнимая утрата. Театр-фестиваль «Балтийский дом» выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — говорится в сообщении театра.

Алексей Кабанов родился 26 января 1956 года в Магадане в семье танцовщика. Детство провёл в интернате. После окончания ЛГИТМиК в 1981 году, начал свою карьеру в Ленинградском ТЮЗе имени Брянцева, а с 1999 года служил в Театре-фестивале «Балтийский дом», где, в частности, исполнил роль Воланда. Помимо актёрской деятельности, преподавал в Театральной Академии. С середины 1990-х активно снимался в кино и на телевидении, его фильмография насчитывает более 60 работ, включая популярные сериалы, такие как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Мажор».

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Ранее сообщалось о смерти народной артистки России, актрисы театра и кино Ольги Широковой. Она скончалась 12 мая в возрасте 79 лет.

Наталья Демьянова
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