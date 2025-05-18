Умер актёр из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

Алексей Кабанов родился 26 января 1956 года в Магадане в семье танцовщика. Детство провёл в интернате. После окончания ЛГИТМиК в 1981 году, начал свою карьеру в Ленинградском ТЮЗе имени Брянцева, а с 1999 года служил в Театре-фестивале «Балтийский дом», где, в частности, исполнил роль Воланда. Помимо актёрской деятельности, преподавал в Театральной Академии. С середины 1990-х активно снимался в кино и на телевидении, его фильмография насчитывает более 60 работ, включая популярные сериалы, такие как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Мажор».