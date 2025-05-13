Умерла актриса Ольга Широкова
На 80-м году жизни умерла народная артистка России Ольга Широкова
Ольга Широкова. Обложка © МТЦ «Вишнёвый сад»
Ушла из жизни народная артистка России, актриса театра и кино Ольга Широкова. Она скончалась 12 мая в возрасте 79 лет. Печальное известие сообщила пресс-служба Московского театрального центра «Вишнёвый сад».
«И вот «Вишнёвый сад» словно осиротел. Вся жизнь Ольги Александровны принадлежала служению театру, который был её Домом и Вселенной», — отметили в некрологе.
Ольга Александровна Широкова родилась 12 декабря 1945 года. После окончания актёрского факультета ГИТИСа в 1967 году, она была принята в труппу МХАТ им. Горького, где прослужила 27 лет. С 1995 года её творческая деятельность была связана с Московским театральным центром «Вишнёвый сад» под руководством Александра Вилькина, где она стала ведущей актрисой.
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