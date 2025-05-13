Умерла актриса Ольга Широкова

«И вот «Вишнёвый сад» словно осиротел. Вся жизнь Ольги Александровны принадлежала служению театру, который был её Домом и Вселенной» , — отметили в некрологе.

Ольга Александровна Широкова родилась 12 декабря 1945 года. После окончания актёрского факультета ГИТИСа в 1967 году, она была принята в труппу МХАТ им. Горького, где прослужила 27 лет. С 1995 года её творческая деятельность была связана с Московским театральным центром «Вишнёвый сад» под руководством Александра Вилькина, где она стала ведущей актрисой.