Осуждённый за наркотики сын известной певицы умер в колонии

Сын известной певицы Екатерины Шавриной, модельер Григорий Шаврин, скончался в возрасте 59 лет в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где отбывал срок за хранение наркотиков. По данным SHOT, у него остановилось сердце.

Григорий Шаврин был задержан в прошлом году с амфетамином и приговорён к 4,5 года лишения свободы. Известно, что он долгое время боролся с наркотической зависимостью. Несмотря на это, при поддержке близких он смог реализоваться как модельер мужской одежды.

Екатерина Шаврина — знаменитая исполнительница русских народных песен, а отец Григория, Григорий Пономаренко, был известным композитором и баянистом.