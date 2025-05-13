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13 мая, 05:43

Осуждённый за наркотики сын известной певицы умер в колонии

SHOT: Сын певицы Шавриной умер в колонии от остановки сердца

Екатерина Шаврина. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Вяткин

Екатерина Шаврина. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Вяткин

Сын известной певицы Екатерины Шавриной, модельер Григорий Шаврин, скончался в возрасте 59 лет в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где отбывал срок за хранение наркотиков. По данным SHOT, у него остановилось сердце.

Григорий Шаврин был задержан в прошлом году с амфетамином и приговорён к 4,5 года лишения свободы. Известно, что он долгое время боролся с наркотической зависимостью. Несмотря на это, при поддержке близких он смог реализоваться как модельер мужской одежды.

Екатерина Шаврина — знаменитая исполнительница русских народных песен, а отец Григория, Григорий Пономаренко, был известным композитором и баянистом.

Ранее сообщалось, что известный российский блогер и соведущий канала «Ильдар Автоподбор» на YouTube Вячеслав Паруков умер в 37 лет. Не так давно ему диагностировали двустороннюю пневмонию с обширным поражением лёгких.

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