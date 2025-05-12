Популярный российский блогер умер в 37 лет

Вячеслав Паруков, известный российский блогер и соведущий канала «Ильдар Автоподбор» на YouTube, скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в середине марта у Парукова ухудшилось самочувствие: его беспокоила стойкая высокая температура. Состояние блогера прогрессивно ухудшалось, что потребовало госпитализации. В больнице ему диагностировали двустороннюю пневмонию с обширным поражением лёгких. Несмотря на неделю, проведённую в реанимации, врачи оказались бессильны.

«Слава был не просто частью компании — он был ее душой. Порядочный, добрый, надежный и искренний человек, которого уважали все без исключения. Мы навсегда запомним его тепло, справедливость, юмор и готовность помочь», — говорится в сообщении проекта «Ильдар Автоподбор».