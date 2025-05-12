Умерла икона советского балета Алла Осипенко
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Народная артистка РСФСР, легендарная балерина Алла Осипенко ушла из жизни в возрасте 92 лет. О её кончине РИА «Новости» сообщила невестка, актриса Оксана Базилевич.
«Сегодня в шесть утра Аллы Евгеньевны не стало», — подтвердила она.
Алла Осипенко родилась в 1932 году в Ленинграде. Накануне Великой Отечественной войны поступила в Ленинградское хореографическое училище, которое окончила в 1950 году, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой.
Сразу после выпуска Осипенко была принята в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сегодня — Мариинский театр), где с 1954 по 1971 год была прима-балериной.
В дальнейшем она выступала в Ленинградском ансамбле балета под руководством Бориса Эйфмана, преподавала в Академии имени Вагановой и работала с ведущими балетными труппами Италии, Франции, США, Канады и России.
Дата прощания с Аллой Осипенко будет объявлена позднее.
Ранее на 91-м году жизни умерла советская актриса театра и кино Таисия Литвиненко. Артистка запомнилась многим по роли Химки в советской комедии «За двумя зайцами». Она также снималась в фильмах «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой» и «Война на западном направлении».