Умерла икона советского балета Алла Осипенко

Народная артистка РСФСР, легендарная балерина Алла Осипенко ушла из жизни в возрасте 92 лет. О её кончине РИА «Новости» сообщила невестка, актриса Оксана Базилевич.

«Сегодня в шесть утра Аллы Евгеньевны не стало», — подтвердила она.

Алла Осипенко родилась в 1932 году в Ленинграде. Накануне Великой Отечественной войны поступила в Ленинградское хореографическое училище, которое окончила в 1950 году, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой.

Сразу после выпуска Осипенко была принята в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сегодня — Мариинский театр), где с 1954 по 1971 год была прима-балериной.

В дальнейшем она выступала в Ленинградском ансамбле балета под руководством Бориса Эйфмана, преподавала в Академии имени Вагановой и работала с ведущими балетными труппами Италии, Франции, США, Канады и России.

Дата прощания с Аллой Осипенко будет объявлена позднее.