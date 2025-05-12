Стали известны дата и место прощания со вдовой Гайдая
Mash: Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве
Нина Гребешкова. Кадр из фильма «Экипаж» (2016), реж. Николай Лебедев / Кино-Театр.ру
Прощание и похороны актрисы Нины Гребешковой состоятся 14 мая. Тело артистки предадут земле на Кунцевском кладбище в Москве. Церемония прощания будет проходить в тихой обстановке, в закрытом формате, сообщает Mash.
Известно, что в июне прошлого года вдову легендарного режиссёра Леонида Гайдая госпитализировали в Москве. Причиной обращения к медикам стали сильные боли в области живота, которые стали следствием падения и ушиба левого бока, случившимся накануне. По результатам обследования врачи сочли необходимым провести операцию.
Напомним, что ранее сегодня пришло печальное известие о кончине Нины Гребешковой. Ей было 94 года. Смерть наступила 10 мая около двух часов дня. Зрители запомнили вдову Гайдая по работам в картинах «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев» и других.