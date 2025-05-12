Стали известны дата и место прощания со вдовой Гайдая

Прощание и похороны актрисы Нины Гребешковой состоятся 14 мая. Тело артистки предадут земле на Кунцевском кладбище в Москве. Церемония прощания будет проходить в тихой обстановке, в закрытом формате, сообщает Mash.

Известно, что в июне прошлого года вдову легендарного режиссёра Леонида Гайдая госпитализировали в Москве. Причиной обращения к медикам стали сильные боли в области живота, которые стали следствием падения и ушиба левого бока, случившимся накануне. По результатам обследования врачи сочли необходимым провести операцию.