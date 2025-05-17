«Я должен умереть первым»: Вдовец актрисы из «Москва слезам не верит» сделал жуткое признание
Муж погибшей актрисы Земляникиной рассказал, что он должен был умереть первым
Обложка © РИА «Новости» / Евгения Новоженина
Муж погибшей актрисы Елены Земляникиной Александр Крылатов заплакал возле гроба возлюбленной. Об этом сообщает Starhit.
Он рассказал, что в тот день, как это часто бывает, ничего не предвещало беды. Они с женой говорили по телефону незадолго до того, как её не стало. Земляникина сообщила, что спешит на занятие к студентам, а Крылатов отправился в магазин.
«Утром перекрестили, как всегда, друг друга. Спрашиваю: «Когда придёшь?» Она говорит: «Опаздываю к своим студентам, которые пришли сегодня», — вспоминал он события того дня.
На обратном пути Крылатов заглянул на рынок и провёл там какое-то время, а его жены уже не было в живых. Он ждал её дома, когда с её номера поступил звонок. Мужской голос на другом конце принёс страшную весть. Сперва мужчина подумал, что это дурацкий розыгрыш, и лучше бы это был он.
«Между нами всегда была такая договорённость, что я должен умереть первым. Я говорю: «Ты без меня сможешь, я без тебя нет». Настолько, что она у меня нигде не ищется… Мы вчера тут читали, я смотрю — на стуле Лена. Наважденье. С другой стороны опять она. Сейчас сижу, и у меня мысль: «Она сейчас придёт». Я вот сижу, кого-то хороню, а она сейчас придёт», — сказал мужчина со слезами на глазах.
Напомним, что Елена Земляникина умерла, попав под колёса мотоцикла на пешеходном переходе. Последние секунды её жизни запечатлены на видео Департамента транспорта Москвы. Её дочь Аполлинария рассказала, что семья теперь разбита по кускам, и нет больше того, что связывало их вместе.