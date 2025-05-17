«Я должен умереть первым»: Вдовец актрисы из «Москва слезам не верит» сделал жуткое признание

Муж погибшей актрисы Елены Земляникиной Александр Крылатов заплакал возле гроба возлюбленной. Об этом сообщает Starhit.

Он рассказал, что в тот день, как это часто бывает, ничего не предвещало беды. Они с женой говорили по телефону незадолго до того, как её не стало. Земляникина сообщила, что спешит на занятие к студентам, а Крылатов отправился в магазин.

«Утром перекрестили, как всегда, друг друга. Спрашиваю: «Когда придёшь?» Она говорит: «Опаздываю к своим студентам, которые пришли сегодня», — вспоминал он события того дня.

На обратном пути Крылатов заглянул на рынок и провёл там какое-то время, а его жены уже не было в живых. Он ждал её дома, когда с её номера поступил звонок. Мужской голос на другом конце принёс страшную весть. Сперва мужчина подумал, что это дурацкий розыгрыш, и лучше бы это был он.